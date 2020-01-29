Британия выходит из ЕС: Европарламент ратифицировал соглашение о Brexit

В среду, 29 января, Европарламент одобрил ратификацию соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Со своей стороны британцы ратифицировали соглашение еще на прошлой неделе.

За соответствующее решение проголосовал 621 член Европарламента из 683, сообщает ВВС.

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Окончательно Великобритания выйдет из Европейского Союза в полночь 31 января.

Эпопея с Brexit длится еще с лета 2016 года, когда был проведен меморандум относительно будущего государства. Тогда лишь чуть больше половины британцев (51,9%) высказались за выход Соединенного Королевства из Европейского Союза. В то же время 48,1% граждан выразили уверенность, что государство должно остаться членом евросообщества.

Завершение эпопеи Brexit: кратко

Политические игры вокруг выхода Великобритании из Европейского Союза тянулись в течение 3 с половиной лет до прихода к власти премьера Бориса Джонсона, который был одним из идеологов Brexit.

Он объявил внеочередные парламентские выборы в декабре 2019 года и пообещал, что в случае победы его партия завершит процесс выхода из ЕС до 31 января 2020-го.

Уже в первом месяце года соглашение о выходе Великобритании ратифицировали обе палаты британского парламента, а также королева Елизавета II и сам Борис Джонсон.