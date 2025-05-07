Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

До теми У Сикстинській капелі офіційно почалися вибори Папи Римського

Коли відбудеться нове голосування щодо Папи Римського

Кореспонденти розповіли, що з димаря Сикстинської капели виходив дим – і він був чорного кольору. Це означає, що вже завтра, 8 травня, відбудуться ще раунди голосування за Папу Римського. Це триватиме до того моменту, доки рішення не буде ухвалено кардиналами.

Варто зазначити, що кардинали в каплиці не матимуть зв'язку із зовнішнім світом, доки не буде обрано нового Папу. Тож конклав ще триває.

З Сикстинської капели 7 травня пішов чорний дим / Відео Vatican Media