Що таке конклав, скільки він триває та який термін Римо-католицька церква може бути без Папи – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що таке конклав і як обирають Папу Римського

Конклав – це закрите засідання кардиналів Римо-католицької церкви, яке скликають для обрання нового Папи. Назва походить від латинського cum clave, що означає "під ключем" – адже кардинали повністю ізольовані від зовнішнього світу на час голосування.

Під час конклаву їм заборонено користуватися телефонами, інтернетом, спілкуватися із зовнішнім світом або передавати будь-яку інформацію. Голосування проходить двічі на день – вранці та вдень. Щоб обрати нового понтифіка, потрібно щонайменше дві третини голосів +1 голос.

У 2025 році конклав розпочнеться 7 травня у Сикстинській капелі у Ватикані. Йому передував 9-денний траур за Папою Франциском, який помер від інсульту і був похований 26 квітня.

Цього разу процес може бути довшим, адже серед учасників багато новопризначених кардиналів, які вперше зустрінуться особисто.

Хто бере участь у виборах

Голосують на конклаві кардинали з різних країн світу – у 2025 році очікується приблизно 135 учасників. Вони не лише обирають нового Папу, але й самі можуть бути кандидатами. За правилами, право голосу мають лише ті кардинали, яким менше ніж 80 років. Перед початком конклаву всі складають присягу про нерозголошення жодної інформації.

Серед учасників є й українець – Микола Бичок. Його призначив кардиналом Папа Франциск наприкінці минулого року. Йому 45 років, і він є наймолодшим членом Колегії кардиналів. Бичок представляє Українську Греко-Католицьку церкву й служить єпископом у Мельбурні.

Хоча його шанси очолити Католицьку церкву вважають невеликими через вік, експерти наголошують, що його присутність на конклаві є важливою та символічною для України.

Скільки може тривати конклав і як світ дізнається, що Папу обрали

Процес виборів Папи Римського може тривати від кількох годин до кількох тижнів. Якщо після 30 турів голосування результату немає, допускається ухвалення рішення простою більшістю.

Світ дізнається про обрання нового Папи завдяки диму з димаря над Сикстинською капелою: чорний дим означає, що голосування не принесло результату, а білий – що понтифік обраний. Тоді він виходить на балкон базиліки Святого Петра, щоб дати перше благословення. На площі Святого Петра також громадяни мають почути "Маємо Папу".

Цікаво, що попередні конклави у 2005 та 2013 роках тривали лише два дні.

Загалом з середини XIX століття трон Святого Петра ніколи не залишався вакантним понад три тижні. Однак раніше траплялися довші періоди без Папи. Востаннє така затримка була у 1831 році – після смерті Папи Пія VII конклав тривав аж 54 дні. У результаті новим понтифіком обрали Григорія XVI.

У XVIII столітті обрання наступника Папи Климента IV затягнулося майже на три роки — конклав тривав 1006 днів, ставши найдовшим в історії Католицької церкви. У підсумку новим Папою став Григорій X.