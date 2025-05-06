Что такое конклав, сколько он длится и какой срок Римско-католическая церковь может быть без Папы – читайте в материале 24 Канала.

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Что такое конклав и как выбирают Папу Римского

Конклав – это закрытое заседание кардиналов Римско-католической церкви, которое созывают для избрания нового Папы. Название происходит от латинского cum clave, что означает "под ключом" – ведь кардиналы полностью изолированы от внешнего мира на время голосования.

Во время конклава им запрещено пользоваться телефонами, интернетом, общаться с внешним миром или передавать любую информацию. Голосование проходит дважды в день – утром и днем. Чтобы избрать нового понтифика, нужно не менее двух третей голосов +1 голос.

В 2025 году конклав начнется 7 мая в Сикстинской капелле в Ватикане. Ему предшествовал 9-дневный траур по Папе Франциску, который умер от инсульта и был похоронен 26 апреля.

На этот раз процесс может быть длиннее, ведь среди участников много новоназначенных кардиналов, которые впервые встретятся лично.

Кто участвует в выборах

Голосуют на конклаве кардиналы из разных стран мира – в 2025 году ожидается примерно 135 участников. Они не только выбирают нового Папу, но и сами могут быть кандидатами. По правилам, право голоса имеют только те кардиналы, которым меньше 80 лет. Перед началом конклава все дают присягу о неразглашении никакой информации.

Среди участников есть и украинец – Николай Бычок. Его назначил кардиналом Папа Франциск в конце прошлого года. Ему 45 лет, и он является самым молодым членом Коллегии кардиналов. Бычок представляет Украинскую Греко-Католическую церковь и служит епископом в Мельбурне.

Хотя его шансы возглавить Католическую церковь считают небольшими из-за возраста, эксперты отмечают, что его присутствие на конклаве является важным и символическим для Украины.

Сколько может длиться конклав и как мир узнает, что Папу выбрали

Процесс выборов Папы Римского может длиться от нескольких часов до нескольких недель. Если после 30 туров голосования результата нет, допускается принятие решения простым большинством.

Мир узнает об избрании нового Папы благодаря дыму из дымохода над Сикстинской капеллой: черный дым означает, что голосование не принесло результата, а белый – что понтифик избран. Тогда он выходит на балкон базилики Святого Петра, чтобы дать первое благословение. На площади Святого Петра также граждане должны услышать "Имеем Папу".

Интересно, что предыдущие конклавы в 2005 и 2013 годах продолжались всего два дня.

Всего с середины XIX века трон Святого Петра никогда не оставался вакантным более трех недель. Однако раньше случались более долгие периоды без Папы. Последний раз такая задержка была в 1831 году – после смерти Папы Пия VII конклав длился аж 54 дня. В результате новым понтификом избрали Григория XVI.

В XVIII веке избрание преемника Папы Климента IV затянулось почти на три года - конклав длился 1006 дней, став самым длинным в истории Католической церкви. В итоге новым Папой стал Григорий X.