Одна из таких – проверка новоизбранного Папы Римского на пол. Что это за традиция и что о ней говорят историки – рассказывает 24 Канал.

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Легенда, рожденная легендой

Существует легенда о том, что среди Пап Римских была женщина – Папесса Иоанна. Она замаскировалась под мужчину, победила на конклаве и некоторое время возглавляла церковь. Однако, как говорят те же легенды, во время публичного выхода Папа Римский внезапно... родил. Так и уличили во лжи Иоанну, которая называла себя Папой Иоанном.

Однако никаких документальных подтверждений факта существования Папессы Иоанны нет, а сторонники этой легенды не могут определить даже, в каком веке она жила.

Поэтому из-за этой легенды в католической церкви возникла традиция – проверять понтифика на пол. Хотя и эту традицию не документальные источники описывают по-разному. Одни говорят, что ответственный кардинал должен был проверить половые органы Папы во время его коронации, другие же говорят, что это происходило после победы Папы на конклаве.

Проверка Папы на пол
Проверка Папы Иннокентия Х на пол / Фото Википедии

Для проверки якобы использовать sedes stercoraria, то есть "навозное кресло". Понтифик раздевался и садился на это кресло, а ответственное лицо проверяло, мужчина ли он. Такую интерпретацию легендарной традиции, в частности, отражено в сериале "Борджиа".

Однако и эта традиция документальных подтверждений нет. Со второй половины XVIII века ее не используют точно, а до сих пор – неизвестно, действительно ли она имела место. Однако логика в этом есть, ведь если существовала легенда о Папессе Иоанне, то любой оппонент мог обвинить понтифика в том, что он на самом деле женщина, а делать такую проверку для уже действующего Папы не годится.