Одна из таких – проверка новоизбранного Папы Римского на пол. Что это за традиция и что о ней говорят историки – рассказывает 24 Канал.

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Легенда, рожденная легендой

Существует легенда о том, что среди Пап Римских была женщина – Папесса Иоанна. Она замаскировалась под мужчину, победила на конклаве и некоторое время возглавляла церковь. Однако, как говорят те же легенды, во время публичного выхода Папа Римский внезапно... родил. Так и уличили во лжи Иоанну, которая называла себя Папой Иоанном.

Однако никаких документальных подтверждений факта существования Папессы Иоанны нет, а сторонники этой легенды не могут определить даже, в каком веке она жила.

Поэтому из-за этой легенды в католической церкви возникла традиция – проверять понтифика на пол. Хотя и эту традицию не документальные источники описывают по-разному. Одни говорят, что ответственный кардинал должен был проверить половые органы Папы во время его коронации, другие же говорят, что это происходило после победы Папы на конклаве.



Проверка Папы Иннокентия Х на пол / Фото Википедии

Для проверки якобы использовать sedes stercoraria, то есть "навозное кресло". Понтифик раздевался и садился на это кресло, а ответственное лицо проверяло, мужчина ли он. Такую интерпретацию легендарной традиции, в частности, отражено в сериале "Борджиа".

Однако и эта традиция документальных подтверждений нет. Со второй половины XVIII века ее не используют точно, а до сих пор – неизвестно, действительно ли она имела место. Однако логика в этом есть, ведь если существовала легенда о Папессе Иоанне, то любой оппонент мог обвинить понтифика в том, что он на самом деле женщина, а делать такую проверку для уже действующего Папы не годится.