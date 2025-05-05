В частности среди традиций – выбирать себе новое имя. Например кардинал Хорхе Марио Бергольо стал Франциском. Почему существует такая традиция и как она появилась – рассказывает 24 Канал.

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Почему Папа Римский выбирает себе новое имя

Первым Папой считают апостола Петра. Он и его 54 преемники не меняли свое имя, становясь руководителями католической церкви. Однако в 533 году Папой избрали священника по имени Меркурий. Возглавлять церковь с именем римского бога было бы странно, поэтому новоизбранный понтифик взял себе имя Иоанн II.

Преемники Иоанна не меняли имен, вплоть до Иоанна III, мирским именем которого было Кателинус. Иоанн XII в миру был Оксавианом, поэтому тоже сменил имя. Но это были исключения.

Только в конце Х века понтифики начали брать за привычку менять свое мирское имя на новое. Аргументировали это тем, что Петр, то есть первый Папа, до начала служения Иисусу имел другое имя – Симон. То есть новое имя символизирует новую миссию и новый этап.

Только в 1555 году новоизбранный Папа Марцел решил не менять свое имя. Однако его понтификат длился всего 3 недели. С тех пор и до сих пор понтифики меняют имена.



Папа Марцел II – последний, который использовал свое имя / Портрет

Теперь же сразу после победы на конклаве, когда победителя спрашивают принимает ли он выбор коллегии, его просят назвать имя, которое бы он хотел себе взять.