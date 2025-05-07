Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

К теме В Сикстинской капелле официально начались выборы Папы Римского в Сикстинской капелле

Когда состоится новое голосование по Папе Римскому

Корреспонденты рассказали, что из дымохода Сикстинской капеллы выходил дым – и он был черного цвета. Это означает, что уже завтра, 8 мая, состоятся еще раунды голосования за Папу Римского. Это продлится до того момента, пока решение не будет принято кардиналами.

Стоит отметить, что кардиналы в часовне не будут иметь связи с внешним миром, пока не будет избран новый Папа. Поэтому конклав еще продолжается.

Из Сикстинской капеллы 7 мая пошел черный дым / Видео Vatican Media