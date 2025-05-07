12:33, 7 мая

Утром 7 мая кардиналы посетили последнюю мессу в Ватикане перед конклавом по избранию нового Папы Римского. Так, 133 кардинала из 70 стран мира вошли в базилику Святого Петра в Ватикане, чтобы отслужить последнюю мессу.

Как сообщили в СМИ, декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре проводит мессу, чтобы помолиться за то, чтобы 133 кардинала "нашли мудрость, добрый совет и понимание, прежде чем войти в Сикстинскую капеллу и начать голосование".

Известно, что во время конклава кардиналы будут изолированы от внешнего мира: их мобильные телефоны заберут, а сотовая связь в Ватикане будет заблокирована.