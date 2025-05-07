12:33, 7 травня

Зранку 7 травня кардинали відвідали останню месу у Ватикані перед конклавом з обрання нового Папи Римського. Так, 133 кардинали з 70 країн світу увійшли до базиліки Святого Петра у Ватикані, щоб відслужити останню месу.

Як повідомили у ЗМІ, декан Колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре проводить месу, щоб помолитися за те, щоб 133 кардинали "знайшли мудрість, добру пораду та розуміння, перш ніж увійти до Сикстинської капели та розпочати голосування".

Відомо, що під час конклаву кардинали будуть ізольовані від зовнішнього світу: їхні мобільні телефони заберуть, а стільниковий зв'язок у Ватикані буде заблокований.