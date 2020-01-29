Brexit і бізвіз між Україною та Великою Британією: що зміниться з 1 лютого

Велика Британія перестане бути членом Євросоюзу в ніч з 31 січня на 1 лютого 2020 року. 24 січня Об'єднане Королівство та Євросоюз підписали відповідну угоду. Для України Brexit означає певні зміни як в економічній співпраці з британцями, так і в політичній – зокрема, щодо безвізового режиму.

Оскільки так званого жорсткого Brexit вдалося уникнути, то торгівля України з Британією не постраждає, пишуть в "Європейській правді". Адже до кінця 2020 року діятиме перехідний період, коли Лондон виконуватиме торговельне законодавство ЄС, а значить і економічні умови Угоди про асоціацію України та Євросоюзу.

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Утім є й проблема – безвізовий режим. Британці (як громадяни ЄС) до України мали право в'їжджати без віз із 2005 року (рішення президента Віктора Ющенка). Але з 1 лютого 2020 року ця норма перестає діяти – адже британці перестають бути громадянами Євросоюзу.

Про безвізовий перетин українського кордону британцями

Президент України Володимир Зеленський офіційно не оголошував, що буде після 1 лютого з безвізом для британців. Утім, у британській пресі були повідомлення про те, що у день виходу Великої Британії з ЄС український глава держави підпише указ, яким продовжить безвізовий режим на один рік.

Про британські візи для українців

Велика Британія – друг та партнер України на міжнародній арені. Однак в отриманні віз для відвідин Королівства українцями є проблеми. Британська візова політика жорстка, причому до України ставлення одне з гірших:

У 2015 році, наприклад, відмови отримували понад 20% українців , що зверталися до посольства Великої Британії за visit visa (масова туристична віза). Причому права на апеляцію у заявників не було, а Лондон не визнавав проблему.

, що зверталися до посольства Великої Британії за visit visa (масова туристична віза). Причому права на апеляцію у заявників не було, а Лондон не визнавав проблему. Відмов було багато, бо британці боялися напливу біженців через війну. Згодом ці побоювання згладилися, кількість відмов зменшилася. У 2018 та 2019 роках мовиться про приблизно 11%. Однак і це – дуже багато.

Україна та ЄС мають безвізовий режим перетину кордону, ЄС визнає, що українці не становлять системної загрози, однак для Британії поки що це не аргумент.

Безвізовий діалог з Євросоюзом тривав багато років, і з Великою Британією процес не триватиме швидко. Та саме зараз, після Brexit, виникають хороші передумови для активізації переговорів із Британією про зміну візової політики щодо України.

Протягом 2020 року Україна прагне отримати від Британії план дій щодо безвізу для українців за прикладом плану дій, який Україна мала з ЄС. Причому Київ готовий довести, що українці не становлять загрози для Британії, та навіть виконати певні додаткові умови.



Таку думку висловили представники громадських організацій "Європейська правда" та "Європа без бар'єрів".

Brexit: що варто знати

Референдум 23 червня 2016 року показав, що 51,9% британців підтримують вихід Великої Британії з ЄС.

Brexit планували ще на 29 березня 2019 року, але багато разів переносили, бо не могли домовитися про умови.

У грудні 2019 року на позачергових парламентських виборах у Британії здобула перемогу Консервативна партія прем'єра країни Бориса Джонсона – фанатично відданого ідеї Brexit.

20 грудня Палата громад ухвалила законопроєкт про угоду виходу Британії з ЄС. 24 січня 2020 року законопроєкт схвалила і верхня палата парламенту.

Угоду про Brexit ще має ратифікувати Європарламент та підписати королева Єлизавета ІІ, утім це вважають формальностями. Остаточно Brexit призначили на північ з 31 січня на 1 лютого 2020 року.

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