Британія шукає таланти та запускає для них нову візову схему: що відомо
Велика Британія запускає нову візову схему для залучення вчених, дослідників і математиків після Brexit. Програма вступить у дію 20 лютого.
Нова схема Global Talent замінить візову програму Tier 1 для "виняткових талантів", повідомляє Politico.
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Вона не обмежуватиме кількість заявників та дозволить авторитетним британським проєктам залучати талантів з-за кордону.
Велика Британія пишається історією наукових відкриттів, але щоб очолити цю сферу та протистояти викликам майбутнього, нам слід продовжувати інвестувати в таланти та передові дослідження,
– заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.
За його словами, Британія відкрита для талантів з усього світу. Та готова надавати необхідну підтримку для реалізації їхніх ідей. Програма стартує з 20 лютого. Залучатимуть вчених, дослідників і математиків з різних куточків світу.
Чому Велика Британія виходить з ЄС: основне
- Велика Британія виходить зі складу Євросоюзу, тому що так вирішили більшість громадян країни на референдумі 23 червня 2016 року. Ідею Brexit підтримали 51,9% британців.
- Спершу вихід Британії з ЄС був запланований на 29 березня 2019 року. Проте після трьох провальних голосувань подію перенесли на 31 жовтня. Але й тоді країна не вийшла з ЄС.
- У грудні 2019 року на позачергових парламентських виборах у Британії здобула перемогу Консервативна партія прем'єра країни Бориса Джонсон – фаната ідеї Brexit. Джонсон пообіцяв завершити вихід Британії з ЄС до 1 січня 2020 року.
- 20 грудня Палата громад ухвалила законопроєкт про затвердження угоди виходу Британії з ЄС. А тепер законопроєкт схвалила верхня палата парламенту.
- З боку ЄС підписали президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель. Документ також підписав і британський прем'єр Борис Джонсон.
- 29 січня Європарламент збереться для ратифікації угоди. Це стане останнім кроком у процедурі виходу Британії з ЄС.