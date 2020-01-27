Британія шукає таланти та запускає для них нову візову схему: що відомо

Велика Британія запускає нову візову схему для залучення вчених, дослідників і математиків після Brexit. Програма вступить у дію 20 лютого.

Нова схема Global Talent замінить візову програму Tier 1 для "виняткових талантів", повідомляє Politico.

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Вона не обмежуватиме кількість заявників та дозволить авторитетним британським проєктам залучати талантів з-за кордону.

Велика Британія пишається історією наукових відкриттів, але щоб очолити цю сферу та протистояти викликам майбутнього, нам слід продовжувати інвестувати в таланти та передові дослідження,

– заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

За його словами, Британія відкрита для талантів з усього світу. Та готова надавати необхідну підтримку для реалізації їхніх ідей. Програма стартує з 20 лютого. Залучатимуть вчених, дослідників і математиків з різних куточків світу.

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