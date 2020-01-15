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Один з кращих університетів США безкоштовно навчатиме українців

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Стенфордський університет вважається одним з кращих у США / Headway

Стенфордський університет оголошує про четвертий набір студентів на програму "The Ukrainian Emerging Leaders Program". Навчання триватиме 10 місяців і є абсолютно безкоштовним.

Про старт нового набору повідомляє офіційний сайт Стенфордського університету.

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Престижний американський виш надасть можливість трьом українцям пройти курс навчання. Кандидати повинні працювати як політики, юридичні фахівці, підприємці або керівники організацій громадянського суспільства в Україні.

Стипендію надає комітет факультету Стенфорда Інституту міжнародних досліджень Фрімана Споглі.

Які вимоги до кандидатів

  • особа повинна мати українське громадянство і планує повернутися в Україну після закінчення програми;
  • вік від 28 років;
  • видатні досягнення у сферах демократії, розвитку та верховенства права;
  • не менше 5 років досвіду роботи;
  • не підходять кандидати, які навчаються в інших вишах;
  • рівень англійської – робочий.

Деталі та форма для заявки за посиланням.

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Що відомо про Стенфордський університет

  • розташований у місті Стенфорд, що у Каліфорнії;
  • заснований в 1885 році;
  • в університеті навчаються 6800 студентів та 8300 аспірантів;
  • у стінах університету навчались 81 нобелівський лауреат.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Новини США Освіта Освіта за кордоном Вища освіта Студенти
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