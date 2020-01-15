Один з кращих університетів США безкоштовно навчатиме українців
Стенфордський університет оголошує про четвертий набір студентів на програму "The Ukrainian Emerging Leaders Program". Навчання триватиме 10 місяців і є абсолютно безкоштовним.
Про старт нового набору повідомляє офіційний сайт Стенфордського університету.
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Престижний американський виш надасть можливість трьом українцям пройти курс навчання. Кандидати повинні працювати як політики, юридичні фахівці, підприємці або керівники організацій громадянського суспільства в Україні.
Стипендію надає комітет факультету Стенфорда Інституту міжнародних досліджень Фрімана Споглі.
Які вимоги до кандидатів
- особа повинна мати українське громадянство і планує повернутися в Україну після закінчення програми;
- вік від 28 років;
- видатні досягнення у сферах демократії, розвитку та верховенства права;
- не менше 5 років досвіду роботи;
- не підходять кандидати, які навчаються в інших вишах;
- рівень англійської – робочий.
Деталі та форма для заявки за посиланням.
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Що відомо про Стенфордський університет
- розташований у місті Стенфорд, що у Каліфорнії;
- заснований в 1885 році;
- в університеті навчаються 6800 студентів та 8300 аспірантів;
- у стінах університету навчались 81 нобелівський лауреат.