Університет у США пропонує безкоштовне навчання для іноземців: деталі
University of Oregon пропонує стипендії на навчання для студентів з усього світу. Для подачі заявки треба мати диплом бакалавра.
Стипендію можуть отримати всі, хто її потребує, інформує офіційний сайт університету.
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Всього стипендія може покривати до 15 навчальних кредитів протягом семестру і лишається такою ж до кінця навчання.
Що треба для подачі заявки?Студенти-стипендіати зобов’язані провести 80 годин культурних воркшопів для дітей та студентів. Заявники розповідатимуть про свою країну.
Університет має великий кампус / фото: Smapse
Вимоги до кандидатів
- вступити на будь-яку програму в університет Орегону;
- середній бал повинен бути не нижче трійки (американський еквівалент четвірки);
- досконале знання англійської.
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Детальніші умови за посиланням
Подати заявку можна тут