Університет у США пропонує безкоштовне навчання для іноземців: деталі

University of Oregon пропонує стипендії на навчання для студентів з усього світу. Для подачі заявки треба мати диплом бакалавра.

Стипендію можуть отримати всі, хто її потребує, інформує офіційний сайт університету.

Інші можливості: Коледж у США прийме на навчання студента, який пройде стежку Аппалачі: відео

Всього стипендія може покривати до 15 навчальних кредитів протягом семестру і лишається такою ж до кінця навчання.

Що треба для подачі заявки?Студенти-стипендіати зобов’язані провести 80 годин культурних воркшопів для дітей та студентів. Заявники розповідатимуть про свою країну.



Університет має великий кампус / фото: Smapse

Вимоги до кандидатів

вступити на будь-яку програму в університет Орегону;

середній бал повинен бути не нижче трійки (американський еквівалент четвірки);

досконале знання англійської.

Вас зацікавить: Документи для вступу до університетів Канади: особливості навчання та корисні поради

Детальніші умови за посиланням

Подати заявку можна тут