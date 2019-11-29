Документи для вступу до університетів Канади: особливості навчання та корисні поради

Канада – дружня до українців країна. Саме тому випускники українських шкіл все частіше вибирають навчальні заклади країни "кленового листка". Які документи потрібні для вступу до Канади, які курси існують та коли терміни подачі – у нашому матеріалі.

Канада складається з 10 провінцій. Кожна з них ставить свої вимоги щодо зарахування в місцеві університети. Часто ці вимоги сильно відрізняються за регіоном.

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Універсальні вимоги для усіх вступників у виші Канади

абітурієнт повинен мати не менше 18 років на момент вступу;

рівень знання англійської повинен бути вищим за середній.

Якщо вам не виповнилось 18 років або ви не маєте достатнього рівня англійської мови, то в канадських університетах існує підготовчий курс "Foundation". Протягом року майбутні студенти вивчатимуть англійську мову та профільні предмети.

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Які документи треба для вступу в університети Канади?

заява на вступ;

завірений та перекладений на англійську мову атестат про повну середню освіту з апостилем (додатком) або диплом бакалавра (для вступу на магістратуру);

атестат про повну середню освіту з апостилем (додатком) або диплом бакалавра (для вступу на магістратуру); сертифікат про знання мови на рівні вище середнього (IELTS, TOEFL, DALF) або результат внутрішнього тесту після проходження підготовчого курсу;

квитанція про оплату реєстраційного внеску (в середньому 65-150 канадських доларів);

на творчі професії можуть знадобитись рекомендації, мотиваційний лист, портфоліо тощо.

Які терміни подачі документів? До 15 січня або до кінця лютого 2020 (залежить від університету) — початок навчання у вересні 2020 року.

Канада – четверта країна за популярністю навчання за кордоном серед українців. Більше наших земляків навчається лише в університетах Польщі, Німеччини та Росії.

Скільки українців вчаться в Канаді?Майже 3 тисячі українських громадян навчались в Канаді в навчальному році 2018-2019.

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