Документи для вступу в університети Польщі: на що треба звернути увагу
Навчання за кордоном для українців все частіше стає звичним. Особливо багато наших співвітчизників навчається в сусідній Польщі.
Після вибору бажаного місця навчання, абітурієнти стикаються з проблемою збору необхідних документів. Список паперів, які треба зібрати для вступу в будь-який університет Польщі, однаковий.
Вам буде цікаво: Навчання за кордоном: що варто знати та як не помилитися у виборі університету
Які документи треба зібрати для вступу до Польщі?
- заповнена заява про вступ (формуляр можна знайти на сторінках сайту вишу);
- копія свідоцтва про народження;
- копія національного паспорта (1,2 та 11 сторінки);
- копія закордонного паспорта;
- атестат про середню освіту та додаток до атестата (оригінал);
- медична довідка для вступу в університет (форма 086, оригінал);
- 2 фотографії 35х45 міліметрів з 80% обличчя (на візу);
- 5-6 фотографій, розмір варіюється, підписані ім'ям та прізвищем (латинськими літерами) + електронний варіант фотографії;
- для навчання польською мовою сертифікат про знання польської мови на рівні Б1;
- для англомовного навчання: міжнародний сертифікат про володіння англійською на рівні Б2;
- при вступі на магістратуру чи другу вищу освіту: диплом бакалавра/магістра та додатки до диплома (оригінали).
Якщо ви плануєте навчатись польською мовою, то деякі університети не вимагають довідки про володіння мовою. Інколи достатньо пройти співбесіду по скайпу і отримати підтвердження того, що рівень знань мови абітурієнта дозволяє йому вчитися польською мовою.
Навчання в Польщі є платним, але при наявності "карти поляка", студенти звільняються від плати за навчання. Якщо у вас є підтвердження польського коріння, то необхідно зробити копію ще й "карти поляка".
Читайте також: Ми вкладаємо забагато грошей в університети, – найбагатша людина Китаю Джек Ма
Скільки українців навчається в Польщі?
- 35 тисяч студентів польських вишів українці;
- 55% від загальної кількості студентів-іноземців в Польщі – українці.