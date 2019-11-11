Документи для вступу в університети Польщі: на що треба звернути увагу

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Вступ до Польщі 2019 – без карти поляка, список документів
Тисячі українців обирають для навчання польські виші / Укрінформ

Навчання за кордоном для українців все частіше стає звичним. Особливо багато наших співвітчизників навчається в сусідній Польщі.

Після вибору бажаного місця навчання, абітурієнти стикаються з проблемою збору необхідних документів. Список паперів, які треба зібрати для вступу в будь-який університет Польщі, однаковий.

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Які документи треба зібрати для вступу до Польщі?

  • заповнена заява про вступ (формуляр можна знайти на сторінках сайту вишу);
  • копія свідоцтва про народження;
  • копія національного паспорта (1,2 та 11 сторінки);
  • копія закордонного паспорта;
  • атестат про середню освіту та додаток до атестата (оригінал);
  • медична довідка для вступу в університет (форма 086, оригінал);
  • 2 фотографії 35х45 міліметрів з 80% обличчя (на візу);
  • 5-6 фотографій, розмір варіюється, підписані ім'ям та прізвищем (латинськими літерами) + електронний варіант фотографії;
  • для навчання польською мовою сертифікат про знання польської мови на рівні Б1;
  • для англомовного навчання: міжнародний сертифікат про володіння англійською на рівні Б2;
  • при вступі на магістратуру чи другу вищу освіту: диплом бакалавра/магістра та додатки до диплома (оригінали).

Якщо ви плануєте навчатись польською мовою, то деякі університети не вимагають довідки про володіння мовою. Інколи достатньо пройти співбесіду по скайпу і отримати підтвердження того, що рівень знань мови абітурієнта дозволяє йому вчитися польською мовою.

Навчання в Польщі є платним, але при наявності "карти поляка", студенти звільняються від плати за навчання. Якщо у вас є підтвердження польського коріння, то необхідно зробити копію ще й "карти поляка".

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Скільки українців навчається в Польщі?

  • 35 тисяч студентів польських вишів українці;
  • 55% від загальної кількості студентів-іноземців в Польщі – українці.
Теги: Освіта Освіта за кордоном Новини Польщі
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