Документи для вступу в університети Словаччини: переваги навчання та корисні поради

За останні кілька років багато українців вибирають для навчання закордонні виші. Якщо вас цікавить якісна освіта за помірні гроші, яка не потребує підтвердження в Європі та Україні – одним з найкращих варіантів стане Словаччина. Які документи необхідні для вступу у виші Словаччини – читайте в матеріалі.

Для громадян України, які володіють словацькою мовою, навчання в тамтешніх університетах абсолютно безкоштовне. Якщо ви не володієте словацькою мовою – тамтешні виші пропонують підготовчі курси. Помешкання в Словаччині теж обійдеться в невелику суму.

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Які документи треба зібрати для вступу в університети Словаччини?

атестат та додаток про середню освіту з апостилем (додатком);

диплом бакалавра та додаток з апостилем (для Магістрів);

довідка про несудимість з апостилем;

банківська довідка про наявність коштів на рахунку (2500 євро), або довідка про доходи з місця роботи батьків;

копії внутрішнього та закордонного паспортів;

копії паспортів батьків (для неповнолітніх);

копія свідоцтва про народження (для неповнолітніх);

медичне страхування;

2 фотографії 3,5 на 4,5;

анкета для візи.

Важливо: для отримання студентської візи до Словаччини, необхідно отримати запрошення на підготовчі курси. Такі курси платні, проте гарантують вступ на безкоштовне навчання та отримання візи.

Після залагодження візових процедур, безпосередньо в Словаччині можна отримати дозвіл на проживання.

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Якщо у вас є бажання вчитися в Словаччині – варто вже починати збір документів. Подача заяв на навчальний рік 2020-2021 розпочинається в березні 2020 року.

Скільки українців навчається в університетах Словаччини?Згідно з дослідженнями міністерства освіти України, в Словаччині навчаються близько 700 українських студентів.