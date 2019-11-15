Документи для вступу в університети Словаччини: переваги навчання та корисні поради

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В Словаччині діють спеціальні освітні програми для Українців / Інститут журналістики

За останні кілька років багато українців вибирають для навчання закордонні виші. Якщо вас цікавить якісна освіта за помірні гроші, яка не потребує підтвердження в Європі та Україні – одним з найкращих варіантів стане Словаччина. Які документи необхідні для вступу у виші Словаччини – читайте в матеріалі.

Для громадян України, які володіють словацькою мовою, навчання в тамтешніх університетах абсолютно безкоштовне. Якщо ви не володієте словацькою мовою – тамтешні виші пропонують підготовчі курси. Помешкання в Словаччині теж обійдеться в невелику суму.

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Які документи треба зібрати для вступу в університети Словаччини?

  • атестат та додаток про середню освіту з апостилем (додатком);
  • диплом бакалавра та додаток з апостилем (для Магістрів);
  • довідка про несудимість з апостилем;
  • банківська довідка про наявність коштів на рахунку (2500 євро), або довідка про доходи з місця роботи батьків;
  • копії внутрішнього та закордонного паспортів;
  • копії паспортів батьків (для неповнолітніх);
  • копія свідоцтва про народження (для неповнолітніх);
  • медичне страхування;
  • 2 фотографії 3,5 на 4,5;
  • анкета для візи.

Важливо: для отримання студентської візи до Словаччини, необхідно отримати запрошення на підготовчі курси. Такі курси платні, проте гарантують вступ на безкоштовне навчання та отримання візи.

Після залагодження візових процедур, безпосередньо в Словаччині можна отримати дозвіл на проживання.

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Якщо у вас є бажання вчитися в Словаччині – варто вже починати збір документів. Подача заяв на навчальний рік 2020-2021 розпочинається в березні 2020 року.

Скільки українців навчається в університетах Словаччини?Згідно з дослідженнями міністерства освіти України, в Словаччині навчаються близько 700 українських студентів.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта за кордоном Словаччина Вища освіта
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