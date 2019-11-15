Документы для поступления в университеты Словакии: преимущества обучения и полезные советы

За последние несколько лет многие украинцы выбирают для обучения зарубежные вузы. Если вас интересует качественное образование за умеренные деньги, которое не нуждается в подтверждении в Европе и Украине – одним из лучших вариантов станет Словакия. Какие документы необходимы для поступления в вузы Словакии – читайте в материале.

Для граждан Украины, которые владеют словацким языком, обучение в местных университетах абсолютно бесплатное. Если вы не владеете словацким языком – местные вузы предлагают подготовительные курсы. Квартира в Словакии тоже обойдется в небольшую сумму.

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Какие документы надо собрать для поступления в университеты Словакии?

аттестат и приложение о среднем образовании с апостилем (приложением)

диплом бакалавра и приложение с апостилем (для Магистров)

справка о несудимости с апостилем;

банковская справка о наличии средств на счете (2500 евро),или справка о доходах с места работы родителей;

копии внутреннего и заграничного паспортов;

копии паспортов родителей (для несовершеннолетних);

копия свидетельства о рождении (для несовершеннолетних);

медицинская страховка;

2 фотографии 3,5 на 4,5;

анкета для визы.

Важно: для получения студенческой визы в Словакию, необходимо получить приглашение на подготовительные курсы. Такие курсы платные, однако гарантируют поступление на бесплатное обучение и получение визы.

После улаживания визовых процедур, непосредственно в Словакии можно получить вид на жительство.

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Если у вас есть желание учиться в Словакии – стоит уже начинать сбор документов. Подача заявлений на учебный год 2020-2021 начинается в марте 2020 года.

Сколько украинцев учится в университетах Словакии?

Согласно исследованиям министерства образования Украины, в Словакии обучаются около 700 украинских студентов.