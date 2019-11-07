Навчання за кордоном: що варто знати та як не помилитися у виборі університету

Вибір університету – важливий крок у житті не лише випускників шкіл, але й володарів бакалаврського чи навіть магістерського диплому. Часто перша або друга вища освіта за кордоном відкриває багато можливостей перед випускником. То як вибрати університет, щоб потім не шкодувати?

Щоб уникнути розчарування та не натрапити на аферистів, важливо дотримуватись певних правил.

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Як вибрати університет за кордоном правильно?

Обирайте університет самостійно

Пошуковик часто пропонує послуги посередників. Такі люди зазвичай працюють на конкретні університети або й не мають справжніх зв'язків з навчальними закладами. Не забувайте, що хорошим вишам не потрібні посередники – шукайте університет самостійно.



Зазвичай ніхто не хоче заморочуватись пошуком університету самостійно / фото: 5septiembre

Виділіть час

За кордоном інформації про тамтешні університети більше, ніж в Україні. Тому не шкодуйте часу на вивчення місцевих джерел інформації.

Вступайте заради освіти, а не проживання

За кордоном теж є університети з поганою якістю освіти. Не варто витрачати свій час та гроші на навчання, яке не принесе користі. Якщо вам просто хочеться пожити за кордоном, то для цього існують простіші способи.

Потрібно вивчити мову



Навчання без достатнього рівня мови буде неефективним / фото: Дніпроград

Побутового рівня не буде достатньо. У ваших інтересах грунтовно підійти до вивчення мови, тоді навчальний процес стане набагато простішим.

Довіряйте місцевим

Українці не мають змоги об'єктивно оцінювати якість освіти в умовній Польщі чи Литві. Проте популярність закладу серед місцевих випускників шкіл є запорукою якості навчання в університеті.

Вступайте туди, де вчилися успішні люди



Ягеллонський університет є одним з найпрестижніших в Польщі / фото: UniverPL

У Польщі є спеціальний сайт для відстежування успішності випускників. У Словаччині є прогнози Центру праці, соціальних справ та сім’ї. Такі ж прогнози надають в Естонії. Схожі портали є в більшості країн ЄС.

Вибирайте ліцензований виш

Перевірте, чи університет є у списках ліцензованих університетів на офіційних сайтах тамтешніх міністерств освіти. Не забувайте, що без цього диплом не буде визнаний ні в Україні, ні в інших державах.

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Ці прості правила вбережуть вас від розчарувань рівнем освіти в обраному університеті, та дадуть все необхідне задля досягнення поставлених цілей.