Вступна кампанія 2020 в Україні: бюджетних місць стане менше

Міністерство освіти України офіційно встановило мінімальний прохідний бал на бюджетну форму навчання у 2020 році. Вступ найважчим буде для медиків.

Згідно з документом, який затвердили у міністерстві, державне замовлення під час буде скорочуватись, повідомляють у МОН.

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Вступна кампанія у 2020 році відбудеться без виділених бюджетних місць для вступників до правничих факультетів, за винятком денної форми навчання на магістратурі.

Конкурсні бали вираховуватимуться за результатами ЗНО з трьох обов'язкових предметів (українська мова та література, математика або історія та предмет на вибір).

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Мінімальні конкурсні бали для вступу на бюджет за спеціальностями:

150 балів – стоматологія, медицина та педіатрія;

140 балів – міжнародні відносини та публічне адміністрування, а також право (лише денна форма навчання для магістрів);

130 балів – фармацевтика;

125 балів – решта спеціальностей.

Що ще відомо про вступ 2020 року?