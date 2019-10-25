Вступна кампанія 2020 в Україні: бюджетних місць стане менше

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Вступна кампанія 2020 Україна – скоротили кількість бюджетних місць
Вступити на бюджет стане важче / Український інститут майбутнього

Міністерство освіти України офіційно встановило мінімальний прохідний бал на бюджетну форму навчання у 2020 році. Вступ найважчим буде для медиків.

Згідно з документом, який затвердили у міністерстві, державне замовлення під час буде скорочуватись, повідомляють у МОН.

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Вступна кампанія у 2020 році відбудеться без виділених бюджетних місць для вступників до правничих факультетів, за винятком денної форми навчання на магістратурі.

Конкурсні бали вираховуватимуться за результатами ЗНО з трьох обов'язкових предметів (українська мова та література, математика або історія та предмет на вибір).

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Мінімальні конкурсні бали для вступу на бюджет за спеціальностями:

  • 150 балів – стоматологія, медицина та педіатрія;
  • 140 балів – міжнародні відносини та публічне адміністрування, а також право (лише денна форма навчання для магістрів);
  • 130 балів – фармацевтика;
  • 125 балів – решта спеціальностей.

Що ще відомо про вступ 2020 року?

  • 5 заяв максимально може подати абітурієнт до українських вишів на бюджет (необмежена кількість заяв на навчання за власні гроші);
  • 13-16 липня термін прийому заяв для абітурієнтів, які вступають на основі співбесід, вступних іспитів чи творчих конкурсів;
  • 13-22 липня термін прийому заяв для абітурієнтів, які вступають за результатами ЗНО та вступних іспитів;
  • До 27 липня з'являться списки претендентів на бюджет;
  • До 31 липня потрібно встигнути подати документи для бюджетників;
  • 1 серпня – 30 вересня зарахування на платну форму навчання.

 

Теги: Освіта Освіта в Україні Міністерство освіти України Рейтинг ЗНО
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