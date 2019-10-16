Пробне ЗНО-2020: стали відомі дати реєстрації та іспитів

У 2020 році пробне ЗНО відбуватиметься в кінці березня. Реєстрація для участі в тесті триватиме у проміжок з 3 до 24 січня.

Відповідний наказ підписав виконувач обов'язків директора українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, повідомляє сайт УЦОЯО

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Сам тест з української мови та літератури вступники матимуть можливість скласти 21 березня. Іспит з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземної мови (на вибір англійської, іспанської, німецької та французької) відбудеться 28 березня.

Пробний тест не є обов’язковим для абітурієнтів, до того ж платним.

Для чого складати пробне ЗНО?

"Репетиція" іспиту проводиться з метою ознайомлення всіх охочих зі структурою тесту та процедурою складання загалом. Зокрема учасник матиме можливість:

пройти пробний тест, попрактикуватись в заповненні бланків відповідей;

отримати правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти; після тесту у визначений час;

психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

навчитися ефективно розподіляти час;

оцінити свій рівень навчальних досягнень.



Ключові дати пробного ЗНО 2020 / фото testportal.gov.ua

Скільки коштує пробне ЗНО?Вартість складання одного тесту в 2019 році коливалася в діапазоні від 132 до 139 гривень. Різниця в ціні зумовлена регіоном проживання вступника. Найдешевше складати ЗНО у Вінницькій та Харківській областях. Найдорожче обійдеться пробний тест в Донецькій та Луганській областях. Про ціни в 2020 році повідомлять пізніше.