Вступ 2020: умови, ключові дати та мінімальні бали для заяв на бюджет

Міністерство освіти опублікувало наказ щодо умов прийому до вишів України в 2020 році. Мінімальний поріг для вступу на бюджет для більшості спеціальностей становитиме 125 балів.

Наказ вступив в дію 17 грудня 2019 року, пише пресслужба МОН.

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Ключові дати вступу до українських університетів у 2020 році

1 липня – початок реєстрації вступника та його документів в електронному кабінеті;

13 липня – початок прийому документів університетами;

16 липня 18:00 за київським часом – закінчення прийому заяв для абітурієнтів, які вступають на основі співбесіди, творчих конкурсів або інших вступних випробувань.

22 липня 18:00 за київським часом – закінчення прийому заяв для абітурієнтів, які вступають лише на основі ЗНО;

Наступного року університети вперше прийматимуть сертифікати ЗНО навіть чотирирічної давності.

Так, сертифікати з 2017-го (крім іноземних мов), 2018-го, 2019-го та 2020-го з усіх предметів будуть дійсними в наступному році. Вступник зможе подати сертифікати в будь-якій комбінації (можна подати в одному пакеті один сертифікат 2017 року, один 2018-го та 2019 років, або ж усі з одного року),

– йдеться в наказі МОН.

Творчі конкурси відбуватимуться перед подачею документів.

Порогові бали для вступу на бюджет на бакалаврат у 2020 році

150 балів на ЗНО – мінімальна кількість для вступу на бюджет на спеціальності "Стоматологія", "Медицина" та "Педіатрія";

140 балів – треба набрати для вступу за спеціальностями "Право", "Публічне управління та адміністрування" та "Міжнародні відносини";

128 балів – мінімальний поріг для вступу на бюджет на решту професій.

Також вступники з особливими освітніми потребами зможуть безперешкодно скласти іспити – університети повинні забезпечити такі можливості.

До слова: Підготовка до ЗНО-2020: дати проведення та які предмети потрібні для вступу

Скільки в Україні всього університетів?Майже 300 закладів вищої освіти працюють в Україні у 2019 році.