Підготовка до ЗНО-2020: дати проведення та які предмети потрібні для вступу

Український центр оцінювання якості освіти розмістив у себе на сайті актуальну інформацію щодо тестів з усіх предметів на ЗНО, яке відбудеться в травні-червні 2020 року. Обсяг роботи варіюється в залежності від тесту.

Тести розроблені на основі шкільної програми. З кожного предмету можна максимально набрати 200 балів, йдеться на сайті УЦОЯО.

Важливо: ЗНО з математики стане обов'язковим

Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться кожного року. Для вступу до українських вишів треба обов'язково складати ЗНО. Участь в тесті безкоштовна.

Абітурієнти можуть зареєструватись на участь в іспитах з 11 предметів, з них обов'язкові три:

українська мова і література;

математика або історія України (на вибір учасника);

ще один предмет на вибір (перелік нижче).

Детальніше про кожен іспит

Українська мова та література

Дата проведення: 26 травня 2020 року.

Завдання: 38 завдань (тестові, українська мова 33, література 28 та "власне висловлення").

Результати: до 20 червня 2020 року.

Математика



Математика чи Історія України – вступники поділяться на два табори / фото Прямий

Дата проведення: 21 травня 2020 року.

Завдання: 35 завдань (тестові, з них 8 завдань відкритої форми та 3 з розгорнутою відповіддю).

Результати: до 12 червня 2020 року.

Фізика

Дата проведення: 28 травня 2020 року.

Завдання: 38 завдань (тестові, 14 відкритих).

Результати: до 12 червня 2020 року.

Іспанська мова

Дата проведення: 1 червня 2020 року.

Завдання: 59 завдань (аудіювання, читання, використання мови та письмо).

Результати: до 20 червня 2020 року.

Німецька мова

Дата проведення: 1 червня 2020 року.

Завдання: 59 завдань (аудіювання, читання, використання мови та письмо).

Результати: до 20 червня 2020 року.

Французька мова

Дата проведення: 1 червня 2020 року.

Завдання: 59 завдань (аудіювання, читання, використання мови та письмо).

Результати: до 20 червня 2020 року.

Англійська мова



Традиційно багато абітурієнтів вибирають англійську для тестування / фото Merinet

Важливо: Додаткова сесія ЗНО 2019: вступники на магістратуру отримали запрошення на іспит

Дата проведення: 2 червня 2020 року.

Завдання: 59 завдань (аудіювання, читання, використання мови та письмо).

Результати: до 20 червня 2020 року.

Історія України

Дата проведення: 5 червня 2020 року.

Завдання: 60 завдань (дві частини: новітня та стародавня історія України)

Результати: до 20 червня 2020 року.

Біологія

Дата проведення: 9 червня 2020 року.

Завдання: 50 завдань (тестові).

Результати: до 24 червня 2020 року.

Географія



Географію бажають скласти немало вступників на гуманітарні факультети / фото: Walldeco

Дата проведення: 9 червня 2020 року.

Завдання: 54 завдань (тестові та 6 завдань з короткою відповіддю).

Результати: до 24 червня 2020 року.

Хімія

Дата проведення: 15 червня 2020 року.

Завдання: 52 завдань (тестові та 14 завдань з короткою відповіддю).

Результати: до 24 червня 2020 року.