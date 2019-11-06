Підготовка до ЗНО-2020: дати проведення та які предмети потрібні для вступу
Український центр оцінювання якості освіти розмістив у себе на сайті актуальну інформацію щодо тестів з усіх предметів на ЗНО, яке відбудеться в травні-червні 2020 року. Обсяг роботи варіюється в залежності від тесту.
Тести розроблені на основі шкільної програми. З кожного предмету можна максимально набрати 200 балів, йдеться на сайті УЦОЯО.
Важливо: ЗНО з математики стане обов'язковим
Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться кожного року. Для вступу до українських вишів треба обов'язково складати ЗНО. Участь в тесті безкоштовна.
Абітурієнти можуть зареєструватись на участь в іспитах з 11 предметів, з них обов'язкові три:
- українська мова і література;
- математика або історія України (на вибір учасника);
- ще один предмет на вибір (перелік нижче).
Детальніше про кожен іспит
Українська мова та література
Дата проведення: 26 травня 2020 року.
Завдання: 38 завдань (тестові, українська мова 33, література 28 та "власне висловлення").
Результати: до 20 червня 2020 року.
Математика
Математика чи Історія України – вступники поділяться на два табори / фото Прямий
Дата проведення: 21 травня 2020 року.
Завдання: 35 завдань (тестові, з них 8 завдань відкритої форми та 3 з розгорнутою відповіддю).
Результати: до 12 червня 2020 року.
Фізика
Дата проведення: 28 травня 2020 року.
Завдання: 38 завдань (тестові, 14 відкритих).
Результати: до 12 червня 2020 року.
Іспанська мова
Дата проведення: 1 червня 2020 року.
Завдання: 59 завдань (аудіювання, читання, використання мови та письмо).
Результати: до 20 червня 2020 року.
Німецька мова
Дата проведення: 1 червня 2020 року.
Завдання: 59 завдань (аудіювання, читання, використання мови та письмо).
Результати: до 20 червня 2020 року.
Французька мова
Дата проведення: 1 червня 2020 року.
Завдання: 59 завдань (аудіювання, читання, використання мови та письмо).
Результати: до 20 червня 2020 року.
Англійська мова
Традиційно багато абітурієнтів вибирають англійську для тестування / фото Merinet
Важливо: Додаткова сесія ЗНО 2019: вступники на магістратуру отримали запрошення на іспит
Дата проведення: 2 червня 2020 року.
Завдання: 59 завдань (аудіювання, читання, використання мови та письмо).
Результати: до 20 червня 2020 року.
Історія України
Дата проведення: 5 червня 2020 року.
Завдання: 60 завдань (дві частини: новітня та стародавня історія України)
Результати: до 20 червня 2020 року.
Біологія
Дата проведення: 9 червня 2020 року.
Завдання: 50 завдань (тестові).
Результати: до 24 червня 2020 року.
Географія
Географію бажають скласти немало вступників на гуманітарні факультети / фото: Walldeco
Дата проведення: 9 червня 2020 року.
Завдання: 54 завдань (тестові та 6 завдань з короткою відповіддю).
Результати: до 24 червня 2020 року.
Хімія
Дата проведення: 15 червня 2020 року.
Завдання: 52 завдань (тестові та 14 завдань з короткою відповіддю).
Результати: до 24 червня 2020 року.