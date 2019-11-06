Подготовка к ВНО-2020: даты проведения и каикие предметы нужны для поступления
Украинский центр оценивания качества образования разместил у себя на сайте актуальную информацию относительно тестов по всем предметам на ВНО, которое состоится в мае-июне 2020 года. Объем работы варьируется в зависимости от теста.
Тесты разработаны на основе школьной программы. По каждому предмету можно максимально набрать 200 баллов, говорится на сайте УЦОКО.
Важно: ВНО по математике станет обязательным
Внешнее независимое оценивание проводится каждый год. Для поступления в украинские вузы надо обязательно сдавать ВНО. Участие в тесте бесплатное.
Абитуриенты могут зарегистрироваться на участие в экзаменах по 11 предметам, из них обязательные три:
- украинский язык и литература;
- математика или история Украины (на выбор участника);
- еще один предмет на выбор (список ниже).
Подробнее о каждом экзамене
Украинский язык и литература
Дата проведения: 26 мая 2020 года.
Задания: 38 заданий (тестовые, украинский язык 33, литература 28 и "свое высказывание").
Результаты: до 20 июня 2020 года.
Математика
Математика или История Украины – поступающие поделятся на два лагеря / фото Прямой
Дата проведения: 21 мая 2020 года.
Задания: 35 заданий (тестовые, из них 8 заданий открытой формы и 3 с развернутым ответом).
Результаты: до 12 июня 2020 года.
Физика
Дата проведения: 28 мая 2020 года.
Задания: 38 заданий (тестовые, 14 открытых).
Результаты: до 12 июня 2020 года.
Испанский язык
Дата проведения: 1 июня 2020 года.
Задания: 59 заданий (аудирование, чтение, использование языка и письмо).
Результаты: до 20 июня 2020 года.
Немецкий язык
Дата проведения: 1 июня 2020 года.
Задания: 59 заданий (аудирование, чтение, использование языка и письмо).
Результаты: до 20 июня 2020 года.
Французский язык
Дата проведения: 1 июня 2020 года.
Задания: 59 заданий (аудирование, чтение, использование языка и письмо).
Результаты: до 20 июня 2020 года.
Английский язык
Традиционно многие абитуриенты выбирают английский для тестирования / фото Merinet
Важно: Дополнительная сессия ВНО 2019: поступающие на магистратуру получили приглашение на экзамен
Дата проведения: 2 июня 2020 года.
Задания: 59 заданий (аудирование, чтение, использование языка и письмо).
Результаты: до 20 июня 2020 года.
История Украины
Дата проведения: 5 июня 2020 года.
Задания: 60 задач (две части: новейшая и древняя история Украины)
Результаты: до 20 июня 2020 года.
Биология
Дата проведения: 9 июня 2020 года.
Задания: 50 заданий (тестовые).
Результаты: до 24 июня 2020 года.
География
Географию желают пройти немало поступающих на гуманитарные факультеты / фото: Walldeco
Дата проведения: 9 июня 2020 года.
Задания: 54 заданий (тестовые и 6 заданий с кратким ответом).
Результаты: до 24 июня 2020 года.
Химия
Дата проведения: 15 июня 2020 года.
Задания: 52 задания (тестовые и 14 заданий с кратким ответом).
Результаты: до 24 июня 2020 года.