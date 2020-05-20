Карантин в Украине официально продлили до 22 июня

Карантин в Украине продлится еще минимум до 22 июня. Таким образом, еще больше месяца продлятся ограничения, которые ввели в рамках борьбы с коронавирусом. Правда, ослабление карантина уже стартовало.

Что известно о продолжении карантина

Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 20 мая. Об этом сообщает 24 канал.

Важно Правительство снова ослабило карантин: что заработает и разрешат с 22 мая

Проект правительства предлагает установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах. Это так называемый адаптивный карантин,

– отметил глава Минздрава Максим Степанов.

Министр добавил, введение именно адаптивного карантина позволит полностью контролировать коронавирусную ситуацию на территории Украины. То есть, очень быстро реагировать в зависимости от региона.

По его словам, в то же время правительство вводит определенные признаки эпидемической ситуации в регионах.

Говорится про:

инцидентность (среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения): должна составлять менее 12 человек на 100 тысяч;

(среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения): должна составлять менее 12 человек на 100 тысяч; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, куда доставляют людей с коронавирусом: должна составлять менее 50%;

в учреждениях здравоохранения, куда доставляют людей с коронавирусом: должна составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа: должно составлять более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.

Глава Минздрава напомнил, что Украина ввела 5 этапов выхода из карантина. Сейчас она находится на первом этапе, а с 22 мая стартует второй этап. Следующие будут начинаться через каждые 10 дней.

Обратите внимание! Адаптивный карантин уже действует в Украине. То есть власть на местах сама решает, усиливать или ослаблять карантинные ограничения. Перед этим основное решение по карантину принимает правительство.

Какие ослабления карантина уже произошли и состоятся

С 11 мая заработали:

парки и скверы;

салоны красоты и парикмахерские;

летние площадки кафе и ресторанов;

работа нотариусов и юристов;

заведения бытового обслуживания граждан;

музеи и библиотеки;

тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;

стоматологические кабинеты;

сервисы обслуживания бытовой техники;

Также возобновили деятельность субъекты хозяйствования, не предусматривающие прием посетителей.

С 22 мая возобновят работу:

Городской и пригородный транспорт.



Отели (кроме хостелов). В то же время, там не позволяют открывать рестораны и бассейны, если заведения предоставляют такие услуги.

Также можно будет снова проводить

спортивные соревнования (с ограничением до 100 человек и без зрителей),



церковные службы (не более чем 1 человек на 10 квадратных метров).

С 25 мая снова заработают:

детские сады;



метрополитен.

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Коротко о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его продлили до 22 мая. По прогнозам Минздрава, ограничения продлятся минимум до 22 июня .

. В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина . По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно.

. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно. С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.

По состоянию на 19 мая в Украине подтвердили 19 230 случаев COVID-19. 5 955 человек выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 564 инфицированных умерли.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала