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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Карантин в Украине официально продлили до 22 июня

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Карантин в Украине продлили до 22 июня 2020 - официально
Карантин в Украине продлится еще минимум до 22 июня / Getty Images

Карантин в Украине продлится еще минимум до 22 июня. Таким образом, еще больше месяца продлятся ограничения, которые ввели в рамках борьбы с коронавирусом. Правда, ослабление карантина уже стартовало.

Что известно о продолжении карантина

Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 20 мая. Об этом сообщает 24 канал.

Важно Правительство снова ослабило карантин: что заработает и разрешат с 22 мая

Проект правительства предлагает установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах. Это так называемый адаптивный карантин,
– отметил глава Минздрава Максим Степанов.

Министр добавил, введение именно адаптивного карантина позволит полностью контролировать коронавирусную ситуацию на территории Украины. То есть, очень быстро реагировать в зависимости от региона.

По его словам, в то же время правительство вводит определенные признаки эпидемической ситуации в регионах.

Говорится про:

  • инцидентность (среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения): должна составлять менее 12 человек на 100 тысяч;
  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, куда доставляют людей с коронавирусом: должна составлять менее 50%;
  • количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа: должно составлять более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.

Глава Минздрава напомнил, что Украина ввела 5 этапов выхода из карантина. Сейчас она находится на первом этапе, а с 22 мая стартует второй этап. Следующие будут начинаться через каждые 10 дней.

Обратите внимание! Адаптивный карантин уже действует в Украине. То есть власть на местах сама решает, усиливать или ослаблять карантинные ограничения. Перед этим основное решение по карантину принимает правительство.

Какие ослабления карантина уже произошли и состоятся

С 11 мая заработали:

  • парки и скверы;
  • салоны красоты и парикмахерские;
  • летние площадки кафе и ресторанов;
  • работа нотариусов и юристов;
  • заведения бытового обслуживания граждан;
  • музеи и библиотеки;
  • тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;
  • стоматологические кабинеты;
  • сервисы обслуживания бытовой техники;

Также возобновили деятельность субъекты хозяйствования, не предусматривающие прием посетителей.

С 22 мая возобновят работу:

  • Городской и пригородный транспорт.
     
  • Отели (кроме хостелов). В то же время, там не позволяют открывать рестораны и бассейны, если заведения предоставляют такие услуги.

Также можно будет снова проводить

  • спортивные соревнования (с ограничением до 100 человек и без зрителей),
     
  • церковные службы (не более чем 1 человек на 10 квадратных метров).

С 25 мая снова заработают:

  • детские сады;
     
  • метрополитен.

К теме Правительство возобновило работу 66 пунктов пропуска на границах

Коротко о выходе Украины из карантина

  • В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его продлили до 22 мая. По прогнозам Минздрава, ограничения продлятся минимум до 22 июня.
  • В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно.
  • С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.
  • По состоянию на 19 мая в Украине подтвердили 19 230 случаев COVID-19. 5 955 человек выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 564 инфицированных умерли.

етапи виходу з карантину
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Денис Шмыгаль
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