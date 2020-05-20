Карантин в Украине официально продлили до 22 июня
Карантин в Украине продлится еще минимум до 22 июня. Таким образом, еще больше месяца продлятся ограничения, которые ввели в рамках борьбы с коронавирусом. Правда, ослабление карантина уже стартовало.
Что известно о продолжении карантина
Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 20 мая. Об этом сообщает 24 канал.
Важно Правительство снова ослабило карантин: что заработает и разрешат с 22 мая
Проект правительства предлагает установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах. Это так называемый адаптивный карантин,
– отметил глава Минздрава Максим Степанов.
Министр добавил, введение именно адаптивного карантина позволит полностью контролировать коронавирусную ситуацию на территории Украины. То есть, очень быстро реагировать в зависимости от региона.
По его словам, в то же время правительство вводит определенные признаки эпидемической ситуации в регионах.
Говорится про:
- инцидентность (среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения): должна составлять менее 12 человек на 100 тысяч;
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, куда доставляют людей с коронавирусом: должна составлять менее 50%;
- количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа: должно составлять более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.
Глава Минздрава напомнил, что Украина ввела 5 этапов выхода из карантина. Сейчас она находится на первом этапе, а с 22 мая стартует второй этап. Следующие будут начинаться через каждые 10 дней.
Обратите внимание! Адаптивный карантин уже действует в Украине. То есть власть на местах сама решает, усиливать или ослаблять карантинные ограничения. Перед этим основное решение по карантину принимает правительство.
Какие ослабления карантина уже произошли и состоятся
С 11 мая заработали:
- парки и скверы;
- салоны красоты и парикмахерские;
- летние площадки кафе и ресторанов;
- работа нотариусов и юристов;
- заведения бытового обслуживания граждан;
- музеи и библиотеки;
- тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;
- стоматологические кабинеты;
- сервисы обслуживания бытовой техники;
Также возобновили деятельность субъекты хозяйствования, не предусматривающие прием посетителей.
С 22 мая возобновят работу:
- Городской и пригородный транспорт.
- Отели (кроме хостелов). В то же время, там не позволяют открывать рестораны и бассейны, если заведения предоставляют такие услуги.
Также можно будет снова проводить
- спортивные соревнования (с ограничением до 100 человек и без зрителей),
- церковные службы (не более чем 1 человек на 10 квадратных метров).
С 25 мая снова заработают:
- детские сады;
- метрополитен.
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Коротко о выходе Украины из карантина
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его продлили до 22 мая. По прогнозам Минздрава, ограничения продлятся минимум до 22 июня.
- В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно.
- С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.
- По состоянию на 19 мая в Украине подтвердили 19 230 случаев COVID-19. 5 955 человек выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 564 инфицированных умерли.
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала