Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

Кабинет Министров Украины разрешил возобновить работу непродовольственных рынков. Они будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Соответствующее решение Кабмин принял во время заседания 14 мая, но вступит оно в силу только после опубликования, сообщает пресс-служба ведомства.

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Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков.

Во время традиционного совещания по противодействию коронавирусу президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если работают магазины непродовольственных товаров, то нужно открыть и рынки, сообщает пресс-служба президента.

На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения,

– сказал президент.

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