Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

- Читати новину українською
Непродовольственные рынки позволили открыть в Украине: условия работы
Непродовольственные рынки откроют / pro.berdiansk.biz/

Кабинет Министров Украины разрешил возобновить работу непродовольственных рынков. Они будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Соответствующее решение Кабмин принял во время заседания 14 мая, но вступит оно в силу только после опубликования, сообщает пресс-служба ведомства.

Важно Карантин ослабят 22 мая: откроют садики, гостинницы и проведут ВНО

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков.

Во время традиционного совещания по противодействию коронавирусу президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если работают магазины непродовольственных товаров, то нужно открыть и рынки, сообщает пресс-служба президента.

На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения,
– сказал президент.

Новость дополняется…

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Здоровье Бизнес Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Новости о коронавирусе 14 мая: когда запустят транспорт, ноу-хау от российских депутатов
сегодня , 15:32 Новости о коронавирусе 14 мая: когда запустят транспорт, ноу-хау от российских депутатов
Ірина Пундор
Технология Поклонской: почему все говорят о изменщице "няш-мяш"
сегодня , 14:35 Технология Поклонской: почему все говорят о изменщице "няш-мяш"
Віталій Портников
Агробизнес на передовой: борьба с коронавирусом и экстремальная посевная
сегодня , 11:52 Агробизнес на передовой: борьба с коронавирусом и экстремальная посевная