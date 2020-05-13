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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

Второй этап ослабления карантина возможен с 22 мая, – Шмыгаль

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Второй этап ослабления карантина с 22 мая 2020 – Шмыгаль
Другий етап виходу з карантину почнеться 22 травня / Фото ЛМР

В Украине в начале недели, 11 мая, начался первый этап выхода из карантина. Второй этап ослабления карантинных мероприятий вероятнее всего начнется 22 мая.

Епідемічна ситуація наразі розвивається за позитивним сценарієм. Тому новий етап послабдення карантину може початися 22 травня, повідомив Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише 24 канал.  

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Це означатиме, що дату повного закінчення карантину, яка припадає на 22 травня, знову перенесуть. Однак, наступний етап принесе ще одну хвилю послаблень. 

Зараз ми на так званому плато, тобто кількість нових випадків не збільшується, а залишається на приблизно одному рівні,
– зазначив Шмигаль.

Досягти цього вдалося завдяки відповідальності громадян, зокрема бізнесу, відзачив прем'єр.

Зазначимо. Другий етап настане, якщо протягом 10 днів поспіль відсоток нових випадків знижуватиметься, а кількість людей, які одужали, зростає.

Наразі влада, зокрема МОЗ, головний санітарний лікар, та інші міністерства розробляють план заходів виходу з карантину. Однак голова уряду нагадав, що це станеться лише за позитивної епідеміологічної картини.

Етапи виходу з карантину
5 етапів виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Министерство здравоохранения Украины Новости политики Правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль Коронавирус в Украине
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