Зеленский обратился к украинцам: о чем говорил президент

Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая записал традиционное для украинцев обращения. В нем, кроме привычных тем о коронавирусе, речь шла о пожаре на Житомирщине и принятом "антиколомойском" законе.

Видео обращения Зеленского опубликовал Офис Президента на своей фейсбук-странице.

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О чем говорил Зеленский в обращении: главное

О пожаре на Житомирщине

Зеленский напомнил подзабытую в СМИ ситуацию с пожарами на Житомирщине. Президент сообщил, что по состоянию на 13 мая преодолено большинство очагов огня, а на территории Чернобыльской зоны все пожары в лесах ликвидировали. За это глава государства поблагодарил спасателей.

Об "антиколомойском" законе

Президент поблагодарил депутатов, которые приняли важный для Украины банковский закон, который в народе зовут "антиколомойским".

Несмотря на все слухи и обвинения, грязь и давление, вы приняли многострадальный банковский закон,

– отметил президент.

Это решение президент назвал "зеленым светом" для получения важной поддержки – миллиардов долларов от МВФ.

Об ослаблении карантина

С 11 мая в Украине началось ослабление карантина. Зеленский подчеркнул: именно "ослабление", не отмена и не конец. Он с ноткой строгости напомнил: это не значит, что можно ходить без масок или собираться шумными компаниями или не соблюдать дистанцию.

Второй этап ослабления карантина запланирован на 22 мая, заявил Зеленский, подтверждая предыдущее заявление премьера Дениса Шмыгаля.

Чего коснется следующее ослабление:

Проведения спортивных соревнований;

работы гостиниц;

проведения ВНО.

На интересующие многих украинцев вопросы о том, "каким будет лето", "когда откроют границы", "когда разрешат авиаперелеты" и подобные, Зеленский ответил по-философски: "Все зависит от нас самих".

Когда карантин в Украине снимут

Для наступления следующего этапа смягчений нужно строго соблюдать все противоэпидемические правила, установленные Кабмином. Сейчас не время расслабляться и пренебрегать безопасностью, напомнил Зеленский. То, что в Украине не произошло страшного взрыва эпидемии, – заслуга самих украинцев и своевременных действий власти. Соответственно, следующие смягчения карантина зависят опять же от поведения самих украинцев.

Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей, в частности умеренного количества новых случаев коронавируса и некритической загрузки коек в больницах,

– напомнил президент.

Отдаляют открытие ресторанов и пляжей люди, которые не надевают маски. В конце концов президент в очередной раз напомнил, что нужно строго следовать рекомендациям Минздрава. Только так удастся предотвратить бешеные темпы распространения COVID-19, которые например, сейчас есть в других странах.

И напоследок Зеленский традиционно пожелал всем здоровья – 36,6.

Обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео

Обратите внимание! По состоянию на 13 мая в Украине общее количество больных коронавирусом составляет 16 тысяч 425 человек. За последние сутки подтвердили 402 новых случаев заболевания. 439 человек умерли от коронавируса. 3 716 пациентов уже выздоровели.





