Зеленський звернувся до українців: про що говорив президент

Президент України Володимир Зеленський 13 травня записав традиційне для українців звернення. У ньому, окрім звичних тем про коронавірус, йшлося і про пожежі на Житомирщині та ухвалений "антиколомойський" закон.

Відео звернення Зеленського опублікував Офіс Президента на своїй фейсбук-сторінці.

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Про що говорив Зеленський у зверненні: головне

Про пожежі на Житомирщині

Зеленський почав звернення із того, що нагадав призабуту у ЗМІ ситуацію із пожежами на Житомирщині. Президент повідомив, що станом на 13 травня подолано більшість осередків вогню, а на території Чорнобильської зони всі пожежі у лісах ліквідували. За це глава держави подякував рятувальникам.

Про "антиколомойський" закон

Президент подякував депутатам, які ухвалили важливий для України банківський закон, який у народі кличуть "антиколомойським".

Незважаючи на всі чутки та звинувачення, бруд і тиск, ви ухвалили багатостраждальний банківський закон,

– зазначив президент.

Це рішення президент назвав "зеленим світлом" для отримання важливої підтримки – мільярдів доларів від МВФ.

Про послаблення карантину

З 11 травня в Україні почалися послаблення карантину. Зеленський підкреслив: саме "послаблення", не скасування і не кінець. Він із ноткою суворості нагадав: це не означає, що можна ходити без масок чи збиратися гучними компаніями чи не дотримуватися дистанції.

Другий етап послаблення карантину запланований на 22 травня, заявив Зеленський, підтверджуючи попередню заяву прем'єра Дениса Шмигаля.

Чого торкнеться наступне послаблення:

Проведення спортивних змагань;

роботи готелів;

проведення ЗНО.

На питання, що цікавлять багатьох українців про те, "яким буде літо", "коли відкриють кордони", "коли дозволять авіаперельоти" і подібні, Зеленський відповів по-філософськи: "Усе залежить від нас самих".

Коли карантин в Україні знімуть

Для настання наступного етапу пом'якшень потрібно суворо дотримуватися усіх протиепідемічних правил, установлених Кабміном. Зараз не час розслаблятися і нехтувати безпекою, нагадав Зеленський. Те, що в Україні не сталося жахливого вибуху епідемії, – заслуга самих українців та вчасних дій влади. Відповідно, наступні пом'якшення карантину залежать знову ж таки від поведінки самих українців.

Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників, зокрема помірної кількості нових випадків коронавірусу та некритичного завантаження ліжок у лікарнях,

– нагадав президент.

Віддаляють відкриття ресторанів і пляжів люди, які не одягають маски. Зрештою президент вкотре нагадав, що потрібно суворо дотримуватися рекомендацій МОЗ. Лише так вдасться запобігти шаленим темпам розвосюдження COVID-19, які наприклад, наразі є у сусідніх країнах.

І наостанок Зеленський традиційно побажав усім здоров'я – 36,6.

Звернення Зеленського до українців: дивіться відео

Зверніть увагу! Станом на 13 травня в Україні загальна кількість хворих на коронавірус становить 16 тисяч 425 людей. За останню добу підтвердили 402 нових випадків захворювання. 439 людей померли від коронавірусу. 3 716 пацієнтів вже одужали.





