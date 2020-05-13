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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Другий етап послаблення карантину можливий з 22 травня, – Шмигаль

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Другий етап послаблення карантину з 22 травня 2020 – Шмигаль
Другий етап виходу з карантину почнеться 22 травня / Фото ЛМР

В Україні на початку тижня, 11 травня, почався перший етап виходу з карантину. Другий етап послаблення карантинних заходів найімовірніше почнеться 22 травня.

Епідемічна ситуація наразі розвивається за позитивним сценарієм. Тому новий етап послабдення карантину може початися 22 травня, повідомив Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише 24 канал.  

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Це означатиме, що дату повного закінчення карантину, яка припадає на 22 травня, знову перенесуть. Однак, наступний етап принесе ще одну хвилю послаблень. 

Зараз ми на так званому плато, тобто кількість нових випадків не збільшується, а залишається на приблизно одному рівні,
– зазначив Шмигаль.

Досягти цього вдалося завдяки відповідальності громадян, зокрема бізнесу, відзачив прем'єр.

Зазначимо. Другий етап настане, якщо протягом 10 днів поспіль відсоток нових випадків знижуватиметься, а кількість людей, які одужали, зростає.

Наразі влада, зокрема МОЗ, головний санітарний лікар, та інші міністерства розробляють план заходів виходу з карантину. Однак голова уряду нагадав, що це станеться лише за позитивної епідеміологічної картини.

Етапи виходу з карантину
5 етапів виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Уряд Шмигаля Міністерство охорони здоров’я Денис Шмигаль Новини політики Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України
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