Коли в Україні відновлять авіасполучення між областями та з країнами ЄС: пояснення Ляшка

Відновлення роботи громадського транспорту, міжобласного автобусного сполучення, метро, внутрішньоукраїнського авіасполучення – усе це в уряді розглядають комплексно та з урахуванням епідеміологічної ситуації у кожному конкретному регіоні. Натомість відновлення пасажирських авіаперевезень із країнами ЄС почнуть розглядати лише тоді, коли ті країни "відкриють авіасполучення".

Про те, від чого залежить відновлення роботи громадського транспорту в Україні після карантину, говорив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 13 травня в ефірі "Українського радіо".

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Про пасажирські перевезення всередині України

Ляшко наголосив, що внутрішні пасажирські авіарейси запустять тоді, коли й громадський транспорт загалом.

Зараз ми розглядаємо це питання комплексно. Коли ми говоримо про відновлення громадського транспорту, то маємо на увазі всі перевезення, серед яких і міжобласні,

– сказав він.

І пояснив на прикладі будь-яких двох областей, від чого залежатиме відновлення пасажирського сполучення між ними:

Важливо розуміти, що обидві ці області на момент відновлення перевезень повинні "відповідати критеріям безпеки епідемічної ситуації".

Мовляв, не можна говорити, наприклад, про сполучення між Хмельницьким і Чернівцями, якщо чи Чернівці, чи Хмельницький "не відповідатимуть критеріям, визначеним у постанові Кабміну про сприятливу епідемічну ситуацію".

На цих же засадах, як зазначив Віктор Ляшко, "розглядається і питання внутрішнього авіасполучення".

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Про відновлення авіасполучення з Європою

Головний санітарний лікар України розповів, що уряд буде розглядати питання відновлення пасажирського авіасполучення з країнами Європи тоді, "коли у них відкриється авіасполучення".

За його словами, у ЄС щотижня відбуваються наради відповідальних міністрів щодо відкриття туристичного сезону й відновлення авіасполучень.

Зараз вони пересунули дату можливого відновлення на 15 червня і кажуть, що раніше не буде. Якщо у них відкриється авіасполучення, то Україна теж буде розглядати питання відкриття авіасполучення з країнами ЄС,

– підсумував Ляшко.

Додамо, що Ляшко також прокоментував прохання мера Києва щодо відкриття метро з 25 травня. За його словами, відкриття метро у Києві, Харкові й Дніпрі не обов'язково відбудеться одночасно та залежатиме так само від епідеміологічної ситуації у кожному регіоні.