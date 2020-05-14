Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Коли в Україні відновлять авіасполучення між областями та з країнами ЄС: пояснення Ляшка

-
Віктор Ляшко пояснив нюанси відновлення роботи транспорту в Україні після карантину
Віктор Ляшко пояснив нюанси відновлення роботи транспорту в Україні після карантину / Колаж 24 каналу

Відновлення роботи громадського транспорту, міжобласного автобусного сполучення, метро, внутрішньоукраїнського авіасполучення – усе це в уряді розглядають комплексно та з урахуванням епідеміологічної ситуації у кожному конкретному регіоні. Натомість відновлення пасажирських авіаперевезень із країнами ЄС почнуть розглядати лише тоді, коли ті країни "відкриють авіасполучення".

Про те, від чого залежить відновлення роботи громадського транспорту в Україні після карантину, говорив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 13 травня в ефірі "Українського радіо".

Зверніть увагу Бунт мерів: влада Харкова і Дніпра вимагає відновити роботу громадського транспорту

Про пасажирські перевезення всередині України

Ляшко наголосив, що внутрішні пасажирські авіарейси запустять тоді, коли й громадський транспорт загалом.

Зараз ми розглядаємо це питання комплексно. Коли ми говоримо про відновлення громадського транспорту, то маємо на увазі всі перевезення, серед яких і міжобласні,
– сказав він.

І пояснив на прикладі будь-яких двох областей, від чого залежатиме відновлення пасажирського сполучення між ними: 

  • Важливо розуміти, що обидві ці області на момент відновлення перевезень повинні "відповідати критеріям безпеки епідемічної ситуації".

Мовляв, не можна говорити, наприклад, про сполучення між Хмельницьким і Чернівцями, якщо чи Чернівці, чи Хмельницький "не відповідатимуть критеріям, визначеним у постанові Кабміну про сприятливу епідемічну ситуацію".

На цих же засадах, як зазначив Віктор Ляшко, "розглядається і питання внутрішнього авіасполучення".

Важливо! 13 травня в різних містах України відбулися масштабні протести перевізників: деталі, фото, відео

Про відновлення авіасполучення з Європою

Головний санітарний лікар України розповів, що уряд буде розглядати питання відновлення пасажирського авіасполучення з країнами Європи тоді, "коли у них відкриється авіасполучення".

За його словами, у ЄС щотижня відбуваються наради відповідальних міністрів щодо відкриття туристичного сезону й відновлення авіасполучень.

Зараз вони пересунули дату можливого відновлення на 15 червня і кажуть, що раніше не буде. Якщо у них відкриється авіасполучення, то Україна теж буде розглядати питання відкриття авіасполучення з країнами ЄС,
– підсумував Ляшко.

Додамо, що Ляшко також прокоментував прохання мера Києва щодо відкриття метро з 25 травня. За його словами, відкриття метро у Києві, Харкові й Дніпрі не обов'язково відбудеться одночасно та залежатиме так само від епідеміологічної ситуації у кожному регіоні. 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Метро авіація Євросоюз Транспорт Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Державна "Дія"
13 травня , 21:50 Державна "Дія"
Коронавірус не перешкода: як українським заробітчанам потрапити на роботу в ЄС
13 травня , 19:03 Коронавірус не перешкода: як українським заробітчанам потрапити на роботу в ЄС
Юлія Поскробок
На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків
13 травня , 09:25 На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків