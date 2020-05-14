Когда в Украине возобновят авиасообщение между областями и со странами ЕС: объяснения Ляшко

Восстановление работы общественного транспорта, межобластного автобусного сообщения, метро, внутриукраинского авиасообщения – все это в правительстве рассматривают комплексно и с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. А вот восстановления пассажирских авиаперевозок со странами ЕС начнут рассматривать только тогда, когда те страны "откроют авиасообщение".

О том, от чего зависит возобновление работы общественного транспорта в Украине после карантина, говорил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 13 мая в эфире "Украинского радио" .

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О пассажирских перевозках внутри Украины

Ляшко отметил, что внутренние пассажирские авиарейсы запустят тогда, когда и общественный транспорт в целом.

Сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим о восстановлении общественного транспорта, то имеем в виду все перевозки, среди которых и межобластные,

– сказал он.

И пояснил на примере любых двух областей, от чего будет зависеть возобновление пассажирского сообщения между ними:

Важно понимать, что обе эти области на момент восстановления перевозок должны "соответствовать критериям безопасности эпидемической ситуации".

Мол, нельзя говорить, например, о сообщении между Хмельницким и Черновцами, если или Черновцы, или Хмельницкий "не будут соответствовать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благоприятной эпидемической ситуации".

На этих же принципах, как отметил Виктор Ляшко, "рассматривается и вопрос внутреннего авиасообщения".

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О возобновлении авиасообщения с Европой

Главный санитарный врач Украины рассказал, что правительство будет рассматривать вопрос восстановления пассажирского авиасообщения со странами Европы тогда, "когда у них откроется авиасообщение".

По его словам, в ЕС еженедельно проходят совещания ответственных министров по открытию туристического сезона и восстановлению авиасообщения.

Сейчас они передвинули дату возможного возобновления на 15 июня и говорят, что раньше не будет. Если у них откроется авиасообщение, то Украина тоже будет рассматривать вопрос открытия авиасообщения со странами ЕС,

– подытожил Ляшко.