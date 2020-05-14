Когда в Украине возобновят авиасообщение между областями и со странами ЕС: объяснения Ляшко
Восстановление работы общественного транспорта, межобластного автобусного сообщения, метро, внутриукраинского авиасообщения – все это в правительстве рассматривают комплексно и с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. А вот восстановления пассажирских авиаперевозок со странами ЕС начнут рассматривать только тогда, когда те страны "откроют авиасообщение".
О том, от чего зависит возобновление работы общественного транспорта в Украине после карантина, говорил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 13 мая в эфире "Украинского радио".
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О пассажирских перевозках внутри Украины
Ляшко отметил, что внутренние пассажирские авиарейсы запустят тогда, когда и общественный транспорт в целом.
Сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим о восстановлении общественного транспорта, то имеем в виду все перевозки, среди которых и межобластные,
– сказал он.
И пояснил на примере любых двух областей, от чего будет зависеть возобновление пассажирского сообщения между ними:
- Важно понимать, что обе эти области на момент восстановления перевозок должны "соответствовать критериям безопасности эпидемической ситуации".
Мол, нельзя говорить, например, о сообщении между Хмельницким и Черновцами, если или Черновцы, или Хмельницкий "не будут соответствовать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благоприятной эпидемической ситуации".
На этих же принципах, как отметил Виктор Ляшко, "рассматривается и вопрос внутреннего авиасообщения".
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О возобновлении авиасообщения с Европой
Главный санитарный врач Украины рассказал, что правительство будет рассматривать вопрос восстановления пассажирского авиасообщения со странами Европы тогда, "когда у них откроется авиасообщение".
По его словам, в ЕС еженедельно проходят совещания ответственных министров по открытию туристического сезона и восстановлению авиасообщения.
Сейчас они передвинули дату возможного возобновления на 15 июня и говорят, что раньше не будет. Если у них откроется авиасообщение, то Украина тоже будет рассматривать вопрос открытия авиасообщения со странами ЕС,
– подытожил Ляшко.
Добавим, что Ляшко также прокомментировал просьбу мэра Киева по открытию метро с 25 мая. Он сказал, что открытие метро в Киеве, Харькове и Днепре не обязательно произойдет одновременно и будет зависеть так же от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.