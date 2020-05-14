Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків

Кабінет Міністрів України дозволив відновити роботу непродовольчих ринків. Вони працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.

Відповідне рішення Кабмін прийняв під час засідання 14 травня, але воно почне діяти лише після опублікування, повідомляє пресслужба відомства.

Важливо Карантин послаблять 22 травня: відкриють садочки, готелі і проведуть ЗНО

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків.

Під час традиційної наради щодо протидії коронавірусу президент Володимир Зеленський наголосив, що якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити й ринки, повідомляє пресслужба президента.

На таких самих умовах, що й продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження,

– сказав президент.

Зауважимо, що продовольчі ринки в Україні відкрилися з 1 травня. Однак з дотримання певних вимог та обмежень.

Загалом другий етап виходу з карантину в Україні розпочнеться 22 травня і принесе ще низку послаблень: запрацюють готелі і дитячі садочки, запустять громадський транспорт. Більше про послаблення – за посиланням.



Умови роботи продовольчих ринків / Інфографіка 24 каналу