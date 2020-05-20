Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 червня

Карантин в Україні триватиме ще щонайменше до 22 червня. Таким чином, ще понад місяць триватимуть обмеження, які запровадили у межах боротьби з коронавірусом. Щоправда, послаблення карантину вже стартувало.

Що відомо про продовження карантину

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 20 травня. Про це повідомляє 24 канал.

Важливо Уряд знову послабив карантин: що запрацює та дозволять з 22 травня

Проєкт уряду пропонує встановити з 22 травня по 22 червня на території України карантину, враховуючи епідемічну ситуацію в регіонах. Це так званий адаптивний карантин,

– зазначив очільник МОЗ Максим Степанов.

Міністр додав, запровадження саме адаптивного карантину дасть змогу повністю контролювати коронавірусну ситуацію на території України. Тобто, дуже швидко реагувати залежно від регіону.

За його словами, водночас уряд запроваджує певні ознаки епідемічної ситуації в регіонах.

Мовиться про:

інцидентність (середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення): має становити менше ніж 12 осіб на 100 тисяч;

(середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення): має становити менше ніж 12 осіб на 100 тисяч; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, куди доправляють людей з коронавірусом: має становити менше ніж 50%;

у закладах охорони здоров’я, куди доправляють людей з коронавірусом: має становити менше ніж 50%; кількість тестувань методом ПЛР і імуноферментного аналізу: має складати більше ніж 12 на 100 тисяч населення упродовж останніх 7 днів.

Очільник МОЗ нагадав, що Україна запровадила 5 етапів виходу з карантину. Зараз вона перебуває на першому етапі, а з 22 травня стартує другий етап. Наступні розпочинатимуться через кожні 10 днів.

Зверніть увагу! Адаптивний карантин уже діє в Україні. Тобто влада, на місцях сама вирішує, посилювати чи послаблювати карантинні обмеження. Перед цим основне рішення щодо карантину ухвалює уряд.

Які послаблення карантину вже відбулися та відбудуться

З 11 травня запрацювали:

парки та сквери;

салони краси та перукарні;

літні майданчики кафе і ресторанів;

роботу нотаріусів і юристів;

заклади побутового обслуговування громадян;

музеї й бібліотеки;

тренування для професійних команд на закритих базах;

стоматологічні кабінети;

сервіси обслуговування побутової техніки;

Також відновили діяльність суб'єкти господарювання, що не передбачають прийом відвідувачів.

З 22 травня відновлять роботу:

Міський і внутрішньобласний транспорт.



Готелі (окрім хостелів). Водночас, там не дозволяють відкривати ресторани та басейни, якщо заклади надають такі послуги.



Міжнародні перевезення залізницею та автобусами (через відкриті пункти пропуску).

Також можна буде знову проводити

спортивні змагання (з обмеженням до 50 осіб і без глядачів),

церковні служби (не більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів).

З 25 травня знову запрацюють:

дитячі садочки;

метрополітен.

З 1 червня в Україні знову відкриють свої двері:

спортзали

фітнес-центри.

Щоправда, число відвідувачів у закладі не має перевищувати 10 осіб.

Детальніше З 1 червня в Україні запрацюють спортзали – рекомендації МОЗ

Водночас на засіданні 20 травня уряд дозволив відновити роботу 66 пунктів пропуску.

Мовиться про кордон України:

з Євросоюзом (з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією),

Молдовою.

Натомість кордон з Росією та Білоруссю наразі залишається закритим. Причина – складна ситуація з коронавірусом у цих країнах.



Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка Кабміну

Коротко про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 черв ня.

ня. Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово. З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.

Станом на 20 травня в Україні підтвердили 19 230 випадків COVID-19. 5 955 людей одужали. Щоправда, є і погані новини – 564 інфікованих померли.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу