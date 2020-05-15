У МВС назвали можливу дату відкриття кордонів

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що українські кордони можуть відкрити з 15 червня. Це рішення буде синхронним з відкриттям кордонів у Європейському Союзі.

В України відкритий кордон на виїзд у Європу, але туди вас ніхто не пропустить, зазначив Антон Геращенко в інтерв'ю "Сегодня".

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Ви можете прийти, а наші прикордонники скажуть вам: ідіть. Втім у підсумку ви поцілуєте шлагбаум у Польщі або ще десь,

– заявив заступник глави МВС.

Він підкреслив, що нині у Європі є країни, які допускають транзит власною територією. Втім є й такі, куди ви не можете поїхати без посвідки на проживання.

"Ви не можете, наприклад, зараз, поїхати в Італію, якщо у вас там немає посвідки на проживання. Тому питання відкриття наших кордонів буде синхронізуватися з відкриттям європейських", – пояснив Геращенко.

Нині Євросоюз практично закрив свій кордон для іноземців – зокрема і українців – до 14 червня. Теж саме, підкреслив чиновник, стосується й Туреччини.

Він також прокоментував можливість цього року поїхати на відпочинок за кордон. Сам заступник міністра запевняє, що планує відпочивати з сім'єю в Україні.

Це якраз стимул для нашої туристичної інфраструктури. Пропоную усім, хто в ній зайнятий, готуватися надати максимально якісні послуги. Щоб українці мріяли повертатися в українські санаторії,

– сказав чиновник.

Що ще відомо про можливість відкриття кордону?Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що Україна в цьому питанні орієнтуватиметься конкретно на Польщу. Оскільки це сусід України, де динаміка поширення захворювання дещо вища.



За словами Ляшка, українська влада буде спостерігати за тим, як відкриватимуть кордони Польща та решта Євросоюзу.



Коли які країни планують відкривати кордони / інфографіка 24 каналу