В МВД назвали возможную дату открытия границ

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что украинские границы могут открыть с 15 июня. Это решение будет синхронным с открытием границ в Европейском Союзе.

В Украине открыта граница на выезд в Европу, но туда вас никто не пропустит, отметил Антон Геращенко в интервью "Сегодня".

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Вы можете прийти, а наши пограничники скажут вам: идите. Впрочем, в итоге вы поцелуете шлагбаум в Польше или еще где-то,

– заявил заместитель главы МВД.

Он подчеркнул, что сейчас в Европе есть страны, которые допускают транзит через собственную территорию. Впрочем, есть и такие, куда вы не можете поехать без вида на жительство.

"Вы не можете, например, сейчас, поехать в Италию, если у вас там нет вида на жительство. Поэтому вопрос открытия наших границ будет синхронизироваться с открытием европейских", – пояснил Геращенко.

Сейчас Евросоюз практически закрыл свою границу для иностранцев – в том числе и украинцев – до 14 июня. Тоже самое, подчеркнул чиновник, касается и Турции.

Он также прокомментировал возможность в этом году поехать на отдых за границу. Сам заместитель министра уверяет, что планирует отдыхать с семьей в Украине.

Это как раз стимул для нашей туристической инфраструктуры. Предлагаю всем, кто в ней занят, готовиться предоставить максимально качественные услуги. Чтобы украинцы мечтали возвращаться в украинские санатории,

– сказал чиновник.

Что еще известно о возможности открытия границы?Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что Украина в этом вопросе будет ориентироваться именно на Польшу. Поскольку это сосед Украины, где динамика распространения заболевания несколько выше.



По словам Ляшко, украинская власть будет наблюдать за тем, как будет открывать границы Польша и остальные страны Евросоюза.



Когда какие страны планируют открывать границы / инфографика 24 канала