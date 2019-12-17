Поступление 2020: условия, ключевые даты и минимальные баллы для заявлений на бюджет
Министерство образования опубликовало приказ об условиях приема в вузы Украины в 2020 году. Минимальный порог для поступления на бюджет для большинства специальностей составит 125 баллов.
Приказ вступил в действие 17 декабря 2019 года, пишет пресс-служба МОН.
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Ключевые даты поступления в украинские университеты в 2020 году
- 1 июля – начало регистрации поступающего и его документов в электронном кабинете;
- 13 июля – начало приема документов университетами;
- 16 июля 18:00 по киевскому времени – окончание приема заявлений для абитуриентов, которые поступают на основе собеседования, творческих конкурсов или других вступительных испытаний.
- 22 июля 18:00 по киевскому времени – окончание приема заявлений для абитуриентов, которые поступают только на основе ВНО;
В следующем году университеты впервые будут принимать сертификаты ВНО даже четырехлетней давности.
Да, сертификаты с 2017-го (кроме иностранных языков), 2018-го, 2019-го и 2020-го по всем предметам будут действительными в следующем году. Абитуриент сможет подать сертификаты в любой комбинации (можно подать в одном пакете один сертификат 2017 года, один 2018-го и 2019-го годов, или же все с одного года),
– говорится в приказе МОН.
Творческие конкурсы будут проходить перед подачей документов.
Пороговые баллы для поступления на бюджет на бакалавриат в 2020 году
- 150 баллов на ВНО – минимальное количество для поступления на бюджет на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия";
- 140 баллов надо набрать для поступления по специальностям "Право", "Публичное управление и администрирование" и "Международные отношения";
- 128 баллов – минимальный порог для поступления на бюджет на остальные профессии.
Также абитуриенты с особыми образовательными потребностями смогут беспрепятственно сдать экзамены – университеты должны обеспечить такие возможности.
К слову: Подготовка к ВНО-2020: даты проведения и какие предметы нужны для поступления
Сколько всего университетов в Украине? Почти 300 высших учебных заведений работают в Украине в 2019 году.
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