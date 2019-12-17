Поступление 2020: условия, ключевые даты и минимальные баллы для заявлений на бюджет

Министерство образования опубликовало приказ об условиях приема в вузы Украины в 2020 году. Минимальный порог для поступления на бюджет для большинства специальностей составит 125 баллов.

Приказ вступил в действие 17 декабря 2019 года, пишет пресс-служба МОН.

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Ключевые даты поступления в украинские университеты в 2020 году

1 июля – начало регистрации поступающего и его документов в электронном кабинете;

13 июля – начало приема документов университетами;

16 июля 18:00 по киевскому времени – окончание приема заявлений для абитуриентов, которые поступают на основе собеседования, творческих конкурсов или других вступительных испытаний.

22 июля 18:00 по киевскому времени – окончание приема заявлений для абитуриентов, которые поступают только на основе ВНО;

В следующем году университеты впервые будут принимать сертификаты ВНО даже четырехлетней давности.

Да, сертификаты с 2017-го (кроме иностранных языков), 2018-го, 2019-го и 2020-го по всем предметам будут действительными в следующем году. Абитуриент сможет подать сертификаты в любой комбинации (можно подать в одном пакете один сертификат 2017 года, один 2018-го и 2019-го годов, или же все с одного года),

– говорится в приказе МОН.

Творческие конкурсы будут проходить перед подачей документов.

Пороговые баллы для поступления на бюджет на бакалавриат в 2020 году

150 баллов на ВНО – минимальное количество для поступления на бюджет на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия";

140 баллов надо набрать для поступления по специальностям "Право", "Публичное управление и администрирование" и "Международные отношения";

128 баллов – минимальный порог для поступления на бюджет на остальные профессии.

Также абитуриенты с особыми образовательными потребностями смогут беспрепятственно сдать экзамены – университеты должны обеспечить такие возможности.

К слову: Подготовка к ВНО-2020: даты проведения и какие предметы нужны для поступления

Сколько всего университетов в Украине? Почти 300 высших учебных заведений работают в Украине в 2019 году.