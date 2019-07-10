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      ЗНО 2020: дати тестування і перелік предметів

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      ЗНО 2020 - дати тестування і перелік предметів
      З'явилися перші відомості про ЗНО 2020 року / Ілюстративне фото

      Зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році відбуватиметься у період з 21 травня до 15 червня. Усього навчальних предметів 11, але кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з чотирьох.

      Зареєструватися для участі в ЗНО можна буде з 3 лютого до 24 березня 2020 року. До 30 квітня зареєстровані особи зможуть отримати електронне запрошення-перепустку, де будуть зазначені персональні дані учасника ЗНО, а також місце та час складання тесту. Про це мовиться у наказі МОН №947.

      Читайте також: ЗНО з української мови: скільки учнів його провалили та чому так відбувається

      Тестування у 2020 році відбудеться в такі дні:

      ► Математика – 21 травня,
      ► Українська мова і література — 26 травня,
      ► Фізика – 28 травня,
      ► Іспанська, німецька, французька мови – 1 червня,
      ► Англійська мова – 2 червня,
      ► Історія України – 4 червня,
      ► Біологія – 9 червня,
      ► Географія – 11 червня,
      ► Хімія – 15 червня.

      Випускникам школи, а також учням закладів професійної чи професійно-технічної вищої освіти, які 2020 року завершать здобуття повної загальної середньої освіти, результати ЗНО з трьох навчальних предметів зарахують як результати ДПА (державної підсумкової атестації).

      Що таке ЗНОЗовнішнє незалежне оцінювання – іспити для вступу до закладів вищої освіти в Україні. Комплекс організаційних процедур (передусім – тестування) спрямований на визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при їхньому вступі до закладів вищої освіти. Для випускників ЗНО з 2019 року прирівняли з державною підсумковою атестацією.

      Обов'язково скласти тестування треба з таких предметів:

      ► Українська мова і література,
      ► Математика або Історія України (на вибір),
      ► Ще один предмет з переліку: історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

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      Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України ЗНО
      Джерело: 24 канал
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