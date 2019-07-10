ЗНО 2020: дати тестування і перелік предметів

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році відбуватиметься у період з 21 травня до 15 червня. Усього навчальних предметів 11, але кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з чотирьох.

Зареєструватися для участі в ЗНО можна буде з 3 лютого до 24 березня 2020 року. До 30 квітня зареєстровані особи зможуть отримати електронне запрошення-перепустку, де будуть зазначені персональні дані учасника ЗНО, а також місце та час складання тесту. Про це мовиться у наказі МОН №947.

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Тестування у 2020 році відбудеться в такі дні:

► Математика – 21 травня,

► Українська мова і література — 26 травня,

► Фізика – 28 травня,

► Іспанська, німецька, французька мови – 1 червня,

► Англійська мова – 2 червня,

► Історія України – 4 червня,

► Біологія – 9 червня,

► Географія – 11 червня,

► Хімія – 15 червня.

Випускникам школи, а також учням закладів професійної чи професійно-технічної вищої освіти, які 2020 року завершать здобуття повної загальної середньої освіти, результати ЗНО з трьох навчальних предметів зарахують як результати ДПА (державної підсумкової атестації).

Що таке ЗНО? Зовнішнє незалежне оцінювання – іспити для вступу до закладів вищої освіти в Україні. Комплекс організаційних процедур (передусім – тестування) спрямований на визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при їхньому вступі до закладів вищої освіти. Для випускників ЗНО з 2019 року прирівняли з державною підсумковою атестацією.

Обов'язково скласти тестування треба з таких предметів:

► Українська мова і література,

► Математика або Історія України (на вибір),

► Ще один предмет з переліку: історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.