16:04
19 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДМИТРО ТИМЧУК MH17 НОВИНИ ХАРКОВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Цікаві персонажі у списку Порошенка. Новий наступ Надії Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 18 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Революція на граніті
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДМИТРО ТИМЧУК MH17 НОВИНИ ХАРКОВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      ЗНО з української мови: скільки учнів його провалили та чому так відбувається

      223 Читать новость на русском
      Кількість учнів, що провалють ЗНО з української, стрімко зростає
      Кількість учнів, що провалють ЗНО з української, стрімко зростає / Колаж 24 каналу

      Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови – обов'язкове. Протягом 2014 – 2019 років для розвитку української мови державою зроблені важливі кроки: покращені навчальні програми, запроваджені квоти у ЗМІ, зрештою – прийнято закон про функціонування української мови як державної. Однак кількість учнів. які провалюють цей іспит, неухильно зростає. Чому так відбувається – з'ясовував 24 канал.

      Кількість випускників шкіл та інших здобувачів освіти, які провалюють ЗНО з української мови – зростає з року в рік. Зокрема, у 2014 році таких було лише ледь більше за 9%, а от у 2019 – вже 16%.

      Про Новий правопис: що змінили в українській мові та чому це важливо

      Причому різкий стрибок негативної динаміки  майже вдвічі  можна побачити у 2018 році.

      Тенденцію зростання кількості провалів дивіться на інфографіці 24 каналу:


      Дані (тут і далі) з офіційних звітів Українського центру оцінювання якості освіти

      З чим це, найімовірніше, пов'язано – пояснила 24 каналу методист Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти, кандидат філологічних наук та доцент Інна Петрівна Мамчич.

      У 2018 році суттєво змінилася вибірка учасників ЗНО (Зовнішнього незалежного оцінювання). Причому не так у кількісному сенсі – їх не стало в рази більше, як у якісному – здавати ЗНО почали ті, для кого набрані у підсумку бали не мають значення.

      Серед тих, хто здає ЗНО, за словами експерта, з'явилася помітна кількість немотивованих здобувачів освіти. Мовиться про тих, хто навчається у профтехучилищах і коледжах. Вони невмотивовані складати ДПА (Державну підсумкову атестацію), адже вважають, що свідоцтво про закінчення 11 класів та диплом про здобуття ступеня молодшого спеціаліста їм видадуть у будь-якому випадку.

      Натомість учні шкіл мотивовані до складання ЗНО. Адже з атестатом та хорошим середнім балом вони потім поступають навчатися до вищих навчальних закладів. Тож вони здають ЗНО на тому ж рівні, що й у попередні роки. Але на загальну статистику вплинули ті, хто здавати ЗНО повинен, але мотивації це робити – не має.

      Що змінилося у ЗНО у 2018? У 2018 році вперше зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури водночас зараховувалося як державна підсумкова атестація (ДПА) на здобуття повної загальної середньої освіти. Іншими словами, раніше випускники шкіл здавали ЗНО, а учні профтехучилищ, коледжів та технікумів – ДПА. З 2018 року цю різницю прибрали.

      В Українському центрі оцінювання якості освіти запевняють, що завдання у ЗНО протягом усіх років  приблизно одного рівня складності. Тести стандартизовані, розбіжність у складності не перевищує 1-2%. Тобто, така розбіжність не може впливати на статистику "здав / не здав".

      Важливо, що в Україні зростає кількість учнів, які здобули максимальні 200 балів.

      Також кількість тих, хто набрав 180-200 балів, стабільна протягом років: 10,9% у 2018 році, 13,3% у 2017, 13,5% у 2016. Натомість у 2014 році таких було лише трохи більше за 5,5%.

      Усю статистичну інформацію можна побачити у звітах Українського центру оцінювання якості освіти.

      Правопис

      Новий правопис – що змінилося: інфографіка 24 каналу

       

       

      blog_ava
      Зникнення 11-річної Дар'ї Лук'яненко на Одещині: усе, що відомо зараз
      сьогодні
      38638
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Українська мова Реформа освіти Освіта ЗНО Новий правопис
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Гройсман vs Порошенко: чому екс-партнери розпочали сезон взаємних звинувачень
      сьогодні , 16:00 Гройсман vs Порошенко: чому екс-партнери розпочали сезон взаємних звинувачень
      Ірина Поліщук 28
      Як зміниться чисельність населення на планеті до 2050 року: інфографіка
      сьогодні , 15:18 Як зміниться чисельність населення на планеті до 2050 року: інфографіка
      1231
      Чому у Зеленського "розкручують" тему переїзду президентської адміністрації
      сьогодні , 15:00 Чому у Зеленського "розкручують" тему переїзду президентської адміністрації
      Наталя Ромашова 2995
      Як на загибель Тимчука реагують у мережі: версія про випадковий постріл виглядає сумнівною
      сьогодні , 14:54 Як на загибель Тимчука реагують у мережі: версія про випадковий постріл виглядає сумнівною
      2768
      Загинув Дмитро Тимчук: біографія депутата
      сьогодні , 14:46 Загинув Дмитро Тимчук: біографія депутата
      Євгенія Мазур 2006
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук