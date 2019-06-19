ЗНО з української мови: скільки учнів його провалили та чому так відбувається

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови – обов'язкове. Протягом 2014 – 2019 років для розвитку української мови державою зроблені важливі кроки: покращені навчальні програми, запроваджені квоти у ЗМІ, зрештою – прийнято закон про функціонування української мови як державної. Однак кількість учнів. які провалюють цей іспит, неухильно зростає. Чому так відбувається – з'ясовував 24 канал.

Кількість випускників шкіл та інших здобувачів освіти, які провалюють ЗНО з української мови – зростає з року в рік. Зокрема, у 2014 році таких було лише ледь більше за 9%, а от у 2019 – вже 16%.

Про Новий правопис: що змінили в українській мові та чому це важливо

Причому різкий стрибок негативної динаміки – майже вдвічі – можна побачити у 2018 році.

Тенденцію зростання кількості провалів дивіться на інфографіці 24 каналу:



Дані (тут і далі) з офіційних звітів Українського центру оцінювання якості освіти

З чим це, найімовірніше, пов'язано – пояснила 24 каналу методист Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти, кандидат філологічних наук та доцент Інна Петрівна Мамчич.

У 2018 році суттєво змінилася вибірка учасників ЗНО (Зовнішнього незалежного оцінювання). Причому не так у кількісному сенсі – їх не стало в рази більше, як у якісному – здавати ЗНО почали ті, для кого набрані у підсумку бали не мають значення.

Серед тих, хто здає ЗНО, за словами експерта, з'явилася помітна кількість немотивованих здобувачів освіти. Мовиться про тих, хто навчається у профтехучилищах і коледжах. Вони невмотивовані складати ДПА (Державну підсумкову атестацію), адже вважають, що свідоцтво про закінчення 11 класів та диплом про здобуття ступеня молодшого спеціаліста їм видадуть у будь-якому випадку.

Натомість учні шкіл мотивовані до складання ЗНО. Адже з атестатом та хорошим середнім балом вони потім поступають навчатися до вищих навчальних закладів. Тож вони здають ЗНО на тому ж рівні, що й у попередні роки. Але на загальну статистику вплинули ті, хто здавати ЗНО повинен, але мотивації це робити – не має.

Що змінилося у ЗНО у 2018? У 2018 році вперше зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури водночас зараховувалося як державна підсумкова атестація (ДПА) на здобуття повної загальної середньої освіти. Іншими словами, раніше випускники шкіл здавали ЗНО, а учні профтехучилищ, коледжів та технікумів – ДПА. З 2018 року цю різницю прибрали.

В Українському центрі оцінювання якості освіти запевняють, що завдання у ЗНО протягом усіх років – приблизно одного рівня складності. Тести стандартизовані, розбіжність у складності не перевищує 1-2%. Тобто, така розбіжність не може впливати на статистику "здав / не здав".

Важливо, що в Україні зростає кількість учнів, які здобули максимальні 200 балів.



Також кількість тих, хто набрав 180-200 балів, стабільна протягом років: 10,9% у 2018 році, 13,3% у 2017, 13,5% у 2016. Натомість у 2014 році таких було лише трохи більше за 5,5%.



Усю статистичну інформацію можна побачити у звітах Українського центру оцінювання якості освіти.

Новий правопис – що змінилося: інфографіка 24 каналу