ЗНО 2021 з математики проведуть за новою програмою

Міністерство освіти змінює програму зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Нова програма вступить в дію уже в 2021 році.

Наказ про запровадження змін вже підписаний Ганною Новосад, пише Освіта.UA.

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Контроль за виконанням цього завдання покладено на заступницю міністерки освіти Любомиру Мандзій.

Нова програма міститиме кілька розділів з алгебри та геометрії, а також початків аналізу. Стара програма більше не відповідає тому рівню знань, яким повинен володіти випускник середньої школи.

Нещодавно були опубліковані результати міжнародного дослідження PISA. Перевіряли рівень знань серед школярів за трьома напрямами. Найгірші результати були з математики. Виявилось, що 36% українських підлітків не досягли навіть базового рівня з математики.

Як проводилось дослідження?Тест відбувся з 15 квітня по 12 травня 2018 року. Участь взяли 250 закладів освіти та 315 388 учасників з України. Треба було заповнити 2 анкети протягом двохгодинного тесту.

Більше про PISA: Результати PISA: 36% українських учнів не досягли базового рівня знань з математики

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