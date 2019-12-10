ВНО 2021 по математике проведут по новой программе

Министерство образования меняет программу внешнего независимого оценивания по математике. Новая программа вступит в действие уже в 2021 году.

Приказ о введении изменений уже подписан Анной Новосад, пишет Освита.UA.

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Контроль за выполнением этой задачи возложен на заместителя министра образования Любомиру Мандзий.

Новая программа будет содержать несколько разделов по алгебре и геометрии, а также начало анализа. Старая программа больше не соответствует тому уровню знаний, которым должен обладать выпускник средней школы.

Недавно были опубликованы результаты международного исследования PISA. Проверяли уровень знаний среди школьников по трем направлениям. Худшие результаты были по математике. Оказалось, что 36% украинских подростков не достигли даже базового уровня по математике.

Как проводилось исследование?Тест состоялся с 15 апреля по 12 мая 2018 года. Участие приняли 250 учебных заведений и 315 388 участников из Украины. Надо было заполнить 2 анкеты в течение двухчасового теста.

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