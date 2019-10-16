Пробное ВНО-2020: стали известны даты регистрации и экзаменов

В 2020 году пробное ВНО будет проходить в конце марта. Регистрация для участия в тесте будет проходить в промежуток с 3 до 24 января.

Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности директора украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, сообщает сайт УЦОКО

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Сам тест по украинскому языку и литературе абитуриенты будут иметь возможность сдать 21 марта. Экзамен по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии и иностранному языку (на выбор английскому, испанскому, немецкому и французскому) состоится 28 марта.

Пробный тест не является обязательным для абитуриентов, к тому же платным.

Для чего сдавать пробное ВНО?

"Репетиция" экзамена проводится с целью ознакомления всех желающих со структурой теста и процедурой прохождения в целом. В частности, участник будет иметь возможность:

пройти пробный тест, попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

получить правильные ответы к заданиям пробного тестирования, которые будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования; после теста в определенное время;

психологически настроиться на прохождение внешнего независимого оценивания;

научиться эффективно распределять время;

оценить свой уровень учебных достижений.



Ключевые даты пробного ВНО 2020 / фото testportal.gov.ua

Сколько стоит пробное ВНО?Стоимость сдачи одного теста в 2019 году колебалась в диапазоне от 132 до 139 гривен. Разница в цене обусловлена регионом проживания абитуриента. Дешевле всего сдавать ВНО в Винницкой и Харьковской областях. Дороже всего обойдется пробный тест в Донецкой и Луганской областях. О ценах в 2020 году сообщат позже.