Результати PISA: 36% українських учнів не досягли базового рівня знань з математики

Україна вперше взяла участь в дослідженні PISA в 2018 році. Виявилось, що українські школярі та студенти відстають від однолітків з Європи.

Національний та міжнародний звіти за 2018 рік представили 3 грудня за результатами дослідження якості освіти, пише пресслужба МОН.

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Ми розраховуємо на те, що отримані результати стануть сигналом для наших вчителів, батьків та суспільства загалом. Тепер має стати очевидним, що реформа шкільної освіти для України – не забаганка, а об’єктивна потреба,

– поділилася враженнями від результатів Ганна Новосад.

Експерти PISA порівняли середні показники учнів віком 15 років з різних країн світу. Досліджували результати тестів з математики, читання та природничо-наукових дисциплін.

Всього в рейтингу представлені 78 країн.



Очолили рейтинг учні китайських шкіл / фото: OECD

Скільки українських учнів не змогли досягти базового рівня?

з читацької грамотності – 25,9% (37-42 місце в рейтингу);

з математичної – 36% (41-46 місце в рейтингу);

природничо-наукової – 26,4% (35-42 місце в рейтингу).

В середньому в Європі лише 22% підлітків не досягли базового рівня з читацької компетентності, математичної – 23,9%, природничо-наукової – 21%.

Відставання України можна оцінити приблизно на один рік навчання.

Уряд і МОН абсолютно усвідомлюють виклик, який постав перед нами. Однак жоден уряд не здатен переламати цю ситуацію самотужки – ми маємо об’єднатися навколо цього завдання спільно з батьками та вчителями,

– розповіла міністерка освіти.

Якщо порівняти результати з показниками референтних для України держав – країн зі схожим соціально-економічним станом та культурно-історичною спорідненістю, то ситуація теж не найкраща.

Референтними для України у звіті PISA є Білорусь, Грузія, Естонія, Молдова, Польща, Словаччина та Угорщина. У рейтингу референтних країн Україна випередила лише Грузію та Молдову за всіма трьома показниками.

Повний звіт національного та міжнародного досліджень можна знайти за посиланнями.

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Що таке PISA?

Program for International Student Assessment – міжнародне дослідження успішності учнів;

відбувається кожні три роки серед 15 річних школярів за трьома напрямами;

перевіряє, чи учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті.

Як проводилось дослідження? Тест відбувся з 15 квітня по 12 травня 2018 року. Участь взяли 250 закладів освіти та 315 388 учасників з України. Треба було заповнити 2 анкети протягом двохгодинного тесту.