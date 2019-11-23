Зі шкільної програми заберуть "літературу страждань", – Новосад

Міністерка освіти України Ганна Новосад розповіла про плани відомства щодо зміни шкільної програми. На думку посадовиці, шкільна програма з літератури переобтяжена творами з негативним емоційним забарвленням.

Про плани міністерства Ганна Новосад розповіла в інтерв'ю порталу "Цензор".

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Я вважаю, що в українську літературу мають входити більше сучасних письменників. Ми маємо відійти від традиції страждань всього українського народу, які ми транслюємо нашим дітям через українську літературу. Таким чином утверджуючи хибну тезу про те, що українці – це нація, яка приречена на страждання, сльози,

– пояснила міністерка.

На думку міністерки, українським школярам потрібно показувати інші дискурси та посили. "Депресивних" авторів планують замінити на сучасних українських письменників.

Які саме твори зникнуть зі шкільної програми, а які з’являться, міністерка не уточнила.

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Які твори сьогодні входять до шкільної програми з української літератури?