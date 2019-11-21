В українських школах проведуть тематичний урок до дня Гідності та Свободи: відео

21 листопада в Україні святкують день Свободи та Гідності. Саме тому міністерство освіти ініціювало проведення тематичних уроків по всій країні.

Таку ініціативу міністерство освіти запроваджує вже не вперше, повідомляє сторінка у фейсбук МОН.

Більше про цей день: День Гідності та Свободи: спецпроект

Урок може організувати будь-яка школа у будь-який день з 21 листопада (День Гідності та Свободи України) до 9 грудня (міжнародний день боротьби з корупцією).

У міністерстві розповіли, що за 4 роки ініціатива об'єднала понад 100 тисяч вчителів з більш як 1 тисячі закладів освіти.

Також до всієї України звернулась міністерка освіти України Ганна Новосад із святковим привітанням.

Кожному школяру і школярці хочу побажати аби ви пам’ятали, що кожен з вас має право на гідність,

– сказала міністерка освіти Ганна Новосад у своєму зверненні.

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Чому день Гідності та Свободи відзначають саме 21 листопада?21 листопада 2014 року – день, коли розпочалась Революція Гідності в Україні.

Звернення Ганни Новосад до України – дивіться відео: