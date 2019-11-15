Шкільний предмет "Основи сім'ї" перевірять на наявність дискримінації

Міністерство освіти України залучило 5 експертів для перевірки підручника "Основи сім'ї". Батьки школярів вважають його дискримінаційним.

Такий предмет поки не обов'язковий. Тестування програми цього курсу розпочали 31 серпня 2019 року, йдеться на сайті Міністерства освіти.

Вас може зацікавити: Школа та релігія: чи навчати дітей християнству примусово

Незалежні експерти вже перевірили курс на наявність в ньому тез, які суперечать українському законодавству.

В користі від таких занять засумнівались батьки старшокласників. Вони і звернулись до міністерства з проханням перевірити курс.

Що за предмет "Основи сім'ї"?

Основи сім'ї – це факультативний курс, на якому старшокласників навчають, як обирати майбутніх чоловіків чи дружин, влаштувати щасливе подружнє життя, планувати й виховувати дітей.

Підозрюють, що підручник містить тези про небезпеку контрацепції та дошлюбного сексу. Автором підручника є Адріан Буковинський.

Читайте також: У Великій Британії хочуть запровадити ґендерно-нейтральну шкільну форму

Де викладали предмет "Основи сім'ї"?