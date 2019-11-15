Школьный предмет "Основы семьи" проверят на наличие дискриминации

Министерство образования Украины привлекло 5 экспертов для проверки учебника "Основы семьи". Родители школьников считают его дискриминационным.

Такой предмет пока не обязателен. Тестирование программы этого курса начали 31 августа 2019 года, говорится на сайте Министерства образования.

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Независимые эксперты уже проверили курс на наличие в нем тезисов, которые противоречат украинскому законодательству.

В пользы от таких занятий засомневались родители старшеклассников. Они и обратились в министерство с просьбой проверить курс.

Что за предмет "Основы семьи"?

Основы семьи – это факультативный курс, на котором старшеклассников обучают, как выбирать будущих мужчин или жен, строить счастливую супружескую жизнь, планировать и воспитывать детей.

Подозревают, что учебник содержит положения об опасности контрацепции и добрачного секса. Автором учебника является Адриан Буковинский.

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Где преподавали предмет "Основы семьи"?