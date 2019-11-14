В Британии хотят ввести гендерно-нейтральную школьную форму

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В Британии обсуждают перспективу изменения старых образцов формы
В Британии обсуждают перспективу изменения старых образцов формы / steam.T4.l

Правительство Великобритании планирует отменить гендерное разделение относительно школьной формы. В Уэльсе норма уже давно заработала.

По мнению парламентариев, дети в школах не должны носить одежду, которая им мешает. К тому же, детей не ограничивают, а расширяют возможности; сообщает Independent.

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Это даст каждому ребенку возможность выбирать, что надеть. Диктовать ему, что можно и нельзя надевать из-за гендера – это устаревшая практика, которая только вредит,
– рассказала представительница Либеральной партии Лейла Моран.

Законодатели уверены, что такие изменения только улучшат успеваемость в школе.

Однако, не все согласны с такой политикой правительства.

Некоторые из родителей говорят, что теперь им надо покупать новую форму.

Если у вас есть дети в старших классах, то вы должны тратить деньги на ненужную одежду, которую ребенок будет носить лишь несколько семестров,
– заявляют родители.

Также, в сентябре 2019 года, в одной из школ страны против нововведений выступили сами учащиеся.

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Протест против гендерно-нейтральной формы – смотрите видео:

В одном из регионов Великобритании Уэльсе давно введена гендерно-нейтральная форма.

Существуют ли в Украине стандарты школьной формы?
Нет, в июне 2019 года Владимир Зеленский отменил указ, который утверждал вид школьной формы.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Школа Великобритания Образование за рубежом
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