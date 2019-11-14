В Британии хотят ввести гендерно-нейтральную школьную форму
Правительство Великобритании планирует отменить гендерное разделение относительно школьной формы. В Уэльсе норма уже давно заработала.
По мнению парламентариев, дети в школах не должны носить одежду, которая им мешает. К тому же, детей не ограничивают, а расширяют возможности; сообщает Independent.
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Это даст каждому ребенку возможность выбирать, что надеть. Диктовать ему, что можно и нельзя надевать из-за гендера – это устаревшая практика, которая только вредит,
– рассказала представительница Либеральной партии Лейла Моран.
Законодатели уверены, что такие изменения только улучшат успеваемость в школе.
Однако, не все согласны с такой политикой правительства.
Некоторые из родителей говорят, что теперь им надо покупать новую форму.
Если у вас есть дети в старших классах, то вы должны тратить деньги на ненужную одежду, которую ребенок будет носить лишь несколько семестров,
– заявляют родители.
Также, в сентябре 2019 года, в одной из школ страны против нововведений выступили сами учащиеся.
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Протест против гендерно-нейтральной формы – смотрите видео:
В одном из регионов Великобритании Уэльсе давно введена гендерно-нейтральная форма.
Существуют ли в Украине стандарты школьной формы?
Нет, в июне 2019 года Владимир Зеленский отменил указ, который утверждал вид школьной формы.