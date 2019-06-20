Зеленський скасував указ про обов’язкову шкільну форму

Тепер нечинний указ, який зобов'язував учнів середніх закладів освіти всіх типів обов 'язково носити шкільну форму. Його прийняли ще 12 червня 1996 року.

Так вирішив Президент України Володимир Зеленський. Відповідний указ з’явився на офіційній сторінці АП.

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Указом №418/2019 глава держави визнав 61 указ таким, що втратив чинність.Відповідно до нього, шкільна форма була обов’язковою для учнів середніх закладів освіти всіх типів.

Зазначимо, що на виконання цього указу президента у серпні 1996 року Кабмін ухвалив постанову, якою затвердив зразки шкільної форми.

Зазначимо, Володимир Зеленський загалом скасував 167 указів попередніх президентів. Серед них – 61 указ в економічній сфері, які підписали з 1991 до 2000 року президенти Леонід Кравчук та Леонід Кучма.

При цьому не був скасований жоден указ, виданий Петром Порошенком. Лише одна зі статей його указу про положення про Генштаб ЗСУ.



Скріншот указу зі сторінки АП

