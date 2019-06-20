Зеленський скасував 167 указів попередніх президентів: що це за документи
Президент України Володимир Зеленський скасував 167 указів президентських указів. Серед них – 61 указ в економічній сфері, підписаний з 1991 до 2000 року президентами Леонідом Кравчуком і Леонідом Кучмою.
Зеленський заявив, що в Адміністрації Президента проведена повна ревізія указів. Зокрема, скасовується указ про драконівські штрафи за порушення касової дисципліни, обмеження на встановлення нотаріусами цін на свої послуги, а також заборони використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми.
Серед скасованих указів:
- указ 1991 року про тимчасові невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі спекуляцією та незаконною торговельною діяльністю;
- указ 1995 року про штрафи за порушення норм з регулювання обігу готівки;
- указ 1998 року про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій.
- указ №567 про проблискові маячки. Офіційна назва – про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах.
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Джерело: 24 канал
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