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      Зеленський скасував 167 указів попередніх президентів: що це за документи

      267 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський скасував 167 указів президентських указів. Серед них – 61 указ в економічній сфері, підписаний з 1991 до 2000 року президентами Леонідом Кравчуком і Леонідом Кучмою.

      Зеленський заявив, що в Адміністрації Президента проведена повна ревізія указів. Зокрема, скасовується указ про драконівські штрафи за порушення касової дисципліни, обмеження на встановлення нотаріусами цін на свої послуги, а також заборони використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми.

      Серед скасованих указів:

      • указ 1991 року про тимчасові невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі спекуляцією та незаконною торговельною діяльністю;
      • указ 1995 року про штрафи за порушення норм з регулювання обігу готівки;
      • указ 1998 року про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій.
      • указ №567 про проблискові маячки. Офіційна назва – про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах.

      Новина доповнюється…

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      Теги: Володимир Зеленський Адміністрація Президента Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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