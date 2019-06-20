16:20
20 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто знищить Путіна "яблуком". Кадиров полетить воювати в космос
      Вєсті Кремля
      21:46, 19 червня
      Вєсті. UA: Як Ляшко рятував Вакарчука. Несподіване зізнання кума Путіна
      Вєсті.UA
      20:04, 19 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, 19 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський підписав перший закон на посаді президента

      2703 Читать новость на русском
      Зеленський підписав перший президентський указ
      Зеленський підписав перший президентський указ / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський підписав перший законопроект на посаді глави держави – він схвалює відпустку для людей, які усиновили дитину-сироту.

      Президент підписав законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування" 19 червня і повернув Верховній Раді.

      Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

      Цим законом Зеленський встановив нові правила для надання відпусткок усиновлювачам дітей-сиріт.

      Раніше оплачувана відпустка надавалася в разі усиновлення новонародженої дитини, тепер – надається 56-денна оплачувана відпустка без урахування святкових і неробочих днів у разі усиновлення дитини одним із подружжя,
      – пише прес-служба гаранта.

      Що відомо про цей закон? У пояснювальній записці до закону йдеться, що працівникам, які усиновили дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з її усиновленням тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. При усиновленні двох і більше дітей надаєть 70 календарних днів відпустки.

      Вона надається за умови, що заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини. У разі всиновлення дитини, зазначені відпустки надаються комусь одному з членів подружжя на їх розсуд.

      Скільки в Україні дітей-сиріт? 

      Зауважимо, в Україні на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебуває понад 70 тисяч дитей. Із них 22 тисячі дітей-сиріт та 48 тисяч дітей, які позбавлені батьківського піклування. Це дані станом на 31 грудня 2018 року.

      Також в Україні живуть майже 17 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені.

      Загалом протягом 2018 року в Україні усиновили 1 730 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

      діти-сироти в україні
      Статистика усиновлення дітей-сиріт в Україні / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Загинув нардеп Дмитро Тимчук: все, що відомо про смерть політика
      сьогодні
      69238
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Діти і неповнолітні Президент України Законодавство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо
      сьогодні , 14:39 Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо
      48733
      Філарет заявив про відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос
      сьогодні , 14:22 Філарет заявив про відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос
      Світлана Попова 6905
      День народження винищувача танків
      сьогодні , 14:04 День народження винищувача танків
      Володимир Патола
      Новий Семочко від Зеленського: Бухарєв міг вести тіньовий бізнес, працюючи в податковій міліції
      сьогодні , 12:30 Новий Семочко від Зеленського: Бухарєв міг вести тіньовий бізнес, працюючи в податковій міліції
      Дмитро Гнап 665
      "Один жетон в руки" – це про гідність українців, або Протилежне рівняння на Європу
      сьогодні , 12:00 "Один жетон в руки" – це про гідність українців, або Протилежне рівняння на Європу
      Наталія Лебідь 1088
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук