Зеленський підписав перший закон на посаді президента

Президент України Володимир Зеленський підписав перший законопроект на посаді глави держави – він схвалює відпустку для людей, які усиновили дитину-сироту.

Президент підписав законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування" 19 червня і повернув Верховній Раді.

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Цим законом Зеленський встановив нові правила для надання відпусткок усиновлювачам дітей-сиріт.

Раніше оплачувана відпустка надавалася в разі усиновлення новонародженої дитини, тепер – надається 56-денна оплачувана відпустка без урахування святкових і неробочих днів у разі усиновлення дитини одним із подружжя,

– пише прес-служба гаранта.

Що відомо про цей закон? У пояснювальній записці до закону йдеться, що працівникам, які усиновили дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з її усиновленням тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. При усиновленні двох і більше дітей надаєть 70 календарних днів відпустки.



Вона надається за умови, що заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини. У разі всиновлення дитини, зазначені відпустки надаються комусь одному з членів подружжя на їх розсуд.

Скільки в Україні дітей-сиріт?

Зауважимо, в Україні на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебуває понад 70 тисяч дитей. Із них 22 тисячі дітей-сиріт та 48 тисяч дітей, які позбавлені батьківського піклування. Це дані станом на 31 грудня 2018 року.



Також в Україні живуть майже 17 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені.

Загалом протягом 2018 року в Україні усиновили 1 730 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.



Статистика усиновлення дітей-сиріт в Україні / інфографіка 24 каналу